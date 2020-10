De første 10 minutter ødelagde det for TMS

TMS Ringsted kom helt forfærdeligt i gang med onsdagens udekamp i Århus - i et opgør, der i sidste ende sluttede med en sejr til Århus på 29-27. Et resultat, der ikke helt er retvisende - for spændende var det aldrig rigtigt, men TMS'erne fik scoret en del »trøstemål« til slut.

Kmapen kunne dog måske have fået et helt andet udfald, hvis ikke Ringsted-drengene havde tilladt hjemmeholdet at score på sine første ni (!) angreb i kampen. Det betød, at TMS lynhurtigt kom bagud med fem mål - og det var for stort et hul at lukke.