Lasse Norman Hansen og Michael Mørkøv vandt guld i parløb ved OL. Nu stiller de begge op i PostNord Danmark Rundt.

Danmark Rundt: Dem skal du holde øje med

Sport DAGBLADET - 09. august 2021 kl. 13:19 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen

Det er den tid på året - langt om længe, vil mange danske cykelfans nok tænke.

Danmark Rundt er på trapperne, og denne gang er etapeløbet velsagtens endnu mere imødeset end normalt. Løbet blev nemlig slet ikke kørt i 2020 som følge af coronaen - så både ryttere og arrangører vil formodentlig være fulde fa forventning til 2021-udgaven.

Og hvad kan vi så forvente af årets løb? Først og fremmest skal man glæde sig over et stærkt felt - vel et af de stærkeste, løbet nogensinde har haft. Så hér er DAGBLADETs bud på syv ryttere, man som seer eller publikum langs ruten bør holde øje med.

De valgte ryttere er ikke nødvendigvis alle ryttere, der er oplagte kandidater til at vinde løbet samlet; men lige så meget ryttere, der med deres tilstedeværelse er med til at kaste glans over løbet.

1) Remco Evenepoel, Deceuninck Quickstep:

Evenepoel er et af cykelsportens allerstørste talenter overhovedet - og vel nok den største favorit til at vinde løbet. Den bare 21-årige rytter har haft en kometkarriere, siden han blev professionel for to et halvt år siden. På dén korte tid har han allerede hentet 16 sejre og er af mange set som en kommende Tour de France-vinder. Han besidder en kanon-enkeltstart og kører glimrende opad, hvilket i Danmark Rundt-sammenhæng typisk er en vindende kombination.

2) Lasse Norman, Qhubeka NextHash:

Lasse Norman vender i den grad hjem til noget, der må forventes at være et triumftog efter hans to medaljer med OL (en guld og en sølv) Han har tidligere vundet to etaper i Danmark Rundt, og i 2018 og i 2019 blev han også nummer henholdsvis tre og fire samlet. Så kan Norman tage OL-formen med til Dannevang, er han også en kandidat til det samlede podie.

3) Michael Mørkøv, Deceuninck Quickstep:

Mørkøv vandt OL-guld i parløb med netop Lasse Norman, og man må regne med, at han derfor kommer i topform. Mørkøv skal dog ikke nær så meget køre sin egen chance, som han skal køre for holdets »genopstandne« sprinter, Mark Cavendish. I Tour de France var Mørkøv netop leadout-man i alle Cavendishs fire etapesejre.

4) Mark Cavendish, Deceuninck Quickstep:

Nu vi er ved Cavendish, så skal han naturligvis også med på denne liste. Efter at have været død og begravet som cykelrytter og ingen resultater lavet i tre år, nærmest tiggede og bad den 36-årige Mark Cavendish inden denne sæson sin tidligere chef, sportsdirektør Laurent Lefevre, om han ikke kunne komme på kontrakt i et enkelt år hos Quickstep. Mod i øvrigt at betale sin egen løn. Resten er nærmest historie: Sprinteren har vundet ni sejre i år og ligner fuldstændig den »gode gamle Cavendish« igen.

5) Mads Pedersen, Trek Segafredo:

Mads Pedersen vandt i 2020 brostensklassikeren Gent-Wevelgem og havde generelt en kanonsæson i det ellers meget forkortede 2020-cykelår. I år har til gengæld været det diametralt modsatte. »Mads P« har lignet en skygge af sig selv, når man lige fraregner det helt tidlige forår. Men det danske etapeløb foran et feststemt hjemmepublikum er måske netop dét, der skal til for at vende bøtten.

6) Niklas Larsen, Uno-X Pro Cycling Team:

Udover Mørkøv (Kokkedal) og Mads Pedersen (Tølløse) er der med sjællandske briller vel nok størst forhåbninger til Slagelse-drengen Niklas Larsen. Larsen er endnu en dansker, der lige er vendt hjem fra OL med en medalje i bagagen, og endnu mere relevant for sammenhængen vandt han en smule overraskende Danmark Rundt i 2019.

7) Dylan Groenewegen, Team Jumbo Visma:

Vi slutter med endnu en topsprinter, og denne gang en ganske kontroversiel én af slagsen. Groenewegen var med sit kraftige svaj hovedårsagen til, at Quickstep-rytteren Fabio Jakobsen i Polen Rundt sidste år styrtede i spurten på 1. etape. Derudover betød meget dårlige barrierer langs opløbsstrækningen, at Jakobsen i de følgende sekunder slog sig så voldsomt, at han efter løbet blev lagt i koma. Jakobsen har det i dag godt, men Groenewegen modtog efter hændelsen en karantæne på ni måneder.