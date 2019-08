Daniel Skaaning forlader Danmark

- Jeg trænger til at prøve noget nyt, får nogle nye rammer - noget luftforandring. De optimale rammer føler jeg ikke eksisterer herhjemme, og det er dem, jeg er ude efter. Derfor sætter jeg alt på et bræt nu og satser ved at tage til USA. Det føles som det rigtige at gøre nu, det er et eventyr og en rejse, jeg glæder mig meget til, siger Daniel Skaaning.- Herhjemme er jeg en af de erfarne kræfter til træning, men i USA vil jeg blive en i mængden af mange gode svømmere, og det bliver en fed udfordring, men også spændende, og jeg regner da klart med at blive bedre af at skifte. Jeg kan mærke helt ned i maven, at det er det rigtige for mig at satse alt for at optimere mine forberedelser.