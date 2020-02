Dalmose ville indgive protest - men fortrød

Christian Dalmose rasede mod dommerbordet undervejs i kampen - men var dog i bedre humør en halv times tid efter slutfløjtet. Foto: Kasper Nørgaard Hansen

Sport DAGBLADET - 10. februar 2020 kl. 10:41 Af Kasper Nørgaard Hansen

Slutminutterne af kampen mellem Odder og TMS Ringsted blev på alle måder dramatiske, men en enkelt hændelse tog alligevel mere opmærksomhed end alt andet i slutfasen.

Der skete nemlig dét ved 29-28 til Odder og med et et halvt minuts penge tilbage, at Odder-træner Jacob Knudsen bankede hånden på timeout-knappen (ja, hér bruger de ikke de gode gamle timeout-kort) på et tidspunkt, som efter Christian Dalmoses bedste overbevisning var helt utilstedeligt:

- Jeg har den klare fornemmelse, at Odder-træneren ser, at de er ved at tabe bolden ud over sidelinjen, og derfor trykker han på knappen i sidste sekund, så vi ikke kan køre vores kontra. Havde vi kunne dét, havde vi formodentlig scoret, så jeg synes som minimum, at det er en situation i gråzonen, sagde TMS-træneren og tilføjede:

- Jeg kan jo ikke sige med 100% sikkerhed, at træneren trykkede på knappen bevidst i lige præcis dét øjeblik - men gjorde han dét, så mener jeg, at vi skal have et straffekast, sådan som jeg kender regelbogen, påpegede Dalmose og fortalte, at han i første omgang havde tænkt sig at nedlægge protest til DHF - men også at han efter en tænkepause i omklædningsrummet havde besluttet sig ikke at gøre det alligevel.

Hér havde han nemlig haft en god snak med kampens observatør, den mangeårige topdommer Bjarne Munk Jensen.

Denne forklarede, at man på videomaterialet hverken kan se, at der bliver trykket på timemout-knappen eller i øvrigt høre at det sker på grund af den voldsomme larm i hallen.

Så Dalmose og co. ville formodentlig ikke have meget af en sag, hvis man rent faktisk formelt havde indgivet protest.

Du har på nuværende tidspunkt garanteret også tænkt på, at hvis straffekastet havde været dømt, så havde Odder haft 20-25 sekunder til sidst med bolden - i stedet for de bare tre sekunder, det blev til, efter Nøragers mål til 29-29?

- Ja, det er i hvert fald noget, man godt kan stå og tænke på hér i bagklogskabens lys. Måske var det meget godt, at vi ikke fik dét straffekast, konkluderede han med et skævt smil.