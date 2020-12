Christian Dalmose må se Morten Jensen stoppe i TMS efter denne sæson.

Dalmose om topscorer: - Han kom som en lille, sød dreng

Tirsdag aften meddelte TMS Ringsted, at holdets og Ligaens topscorer, Morten H. Jensen stopper i klubben efter denne sæson. Beskeden kom få dage efter, at TV2 Sporten kunne fortælle, at Morten Jensens nye klub er Skanderborg, men det ønsker ingen af parterne at bekræfte, og endnu er det altså uvist, hvor Morten Jensen skal spille næste sæson.

Men slut er det altså i TMS, og træner Dalmose græder med det ene øje og smiler med det andet.

- Det er fantastisk for Morten. Han kom hertil som en lille, sød dreng ind ad døren dernede for fem år siden med røde kinder og skulle lære at spille håndbold. Han er endnu en spiller til mit træner-cv, som var et talent, jeg har udviklet til at blive en stor spiller. Det er jeg stolt af, men det er Mortens fortjeneste, og han har været ydmyg fra starten, og vi har haft et fantastisk samarbejde.

Skærer det i hjertet, at han stopper?

- Ja, på den måde, at det ville være rart, hvis han blev her, men omvendt, så skal spillere også prøve noget nyt og få nogle oplevelser. Det gør Morten nu, og jeg har haft ham snart fem år, så det bliver da svært efter sidste kamp, når han stopper. Han har lyttet og lært, og vi har haft et tæt forhold, siger Dalmose til sn.dk.

Til TMS Ringsteds hjemmeside udduber træneren:

- Det har været en fornøjelse at træne Morten lige fra starten. Han har været ambitiøs, altid mødt ind til træning i godt humør og altid ville lægge lag på hans håndboldspil. Han har stille og rolig udviklet sig, og i år er han sprunget ud i fuldt flor. Jeg glæder mig til at følge ham i hans videre karriere - han har kompetencerne og indstillingen til at nå langt. Først skal han dog gøre arbejdet færdigt her i klubben, således vi står med et ligahold, når turneringen er slut.

Dalmose og spillerne kan nu holde juleferie og kamppause i nogle uger med tilfredshed og relativ ro i sindet, fordi der stadig er tre point ned til sidstepladsen, hvor Lemvig-Thyborøn ligger.

- Det er er rigtig fint, og jeg var nødt til lige at tjekke på telefonen under kampen (mod GOG, red.), hvordan det gik Lemvig mod Århus, og jeg er meget glad for, at Århus vandt. Vi har Århus hjemme næste gang, og vi skal til Lemvig, så vi bestemmer selv. Hvis vi spiller mod Århus, som vi gjorde i aften, så ser det fint ud, siger Dalmose.

TMS tabte 31-33 til GOG.