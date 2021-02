En skuffet Joachim Møller forlader banen i Lemvig efter nederlaget onsdag aften. Foto: Anders Kamper

Dalmose forsvarer taktik

Sport DAGBLADET - 26. februar 2021 Af Anders Kamper

Enkelte TMS-fans undrede sig på klubbens Facebook- side, og nederlags-kampen i Lemvig (23-27) onsdag aften var ikke mange timer gammel, før vi på DAGBLADET modtog en mail med en undren over TMS Ringsteds taktik i bundkampen:

»Nu må Dalmose snart være fortid hos TMS. Hans evindelige 7 mod 6 koster gang på gang alt for mange mål. Skift ham nu og start på en frisk i 1. division,« lød opfordringen fra læseren.

Dalmose står ganske givet ikke foran en fyring, og han forsvarer hellere end gerne, hvorfor han valgte at spille syv mod seks i det meste af kampen mod Lemvig.

TMS-træneren er stor tilhænger af muligheden for at spille med en mand i overtal, og for nylig skrev Dalmose såmænd speciale om syv mod seks, da han uddannede sig til EHF Master Coach - med Ulrik Wilbek som censor. Og bestod.

Syv mod seks er blevet håndbold-hjerteblod for TMS-træneren, når nu reglen eksisterer og muligheden er der.

- Syv mod seks er en del af spillet, og det har skabt resultater for os, og vi bruger det for at hjælpe spillerne, så vi kan lave nogle nemme mål. Helt lavpraktisk, så er det altså en fordel at være en spiller mere på banen end modstanderen, siger Dalmose.

Han noterer, at Lemvig scorede fem gange i et tomt TMS-målmand i onsdags, men ingen kontramål.

- Når man spiller syv mod seks, tager man kontraspillet ud af kampen, hvor et hold i en kamp normalt får mellem to og fem kontraangreb i en kamp. I syv mod seks kan man ikke bare køre et kontraangreb, når man er stresset og skal skifte ud, og så kaster man selvfølgelig bolden mod et tomt mål, siger træneren.

- Der er mange taktiske fif og kneb i det her, som jeg forstår som træner, og det er det, jeg er ansat til at tage mig af. Men derfor kan jeg godt forstå, at det er svært at forstå, når man ser det udefra. Syv mod seks er et greb, jeg bruger, for det er et plus for os.

Så hvor mange mål mod dit eget hold er du klar til acceptere, når I bliver straffet for syv mod seks?

- To i hver halvleg er optimalt, hvis det kan siges sådan. Mod Lemvig var det i overkanten, men det kostede ikke så meget, fordi vi dækkede så godt op, og vi kunne og burde have ført med 14-10 ved pausen, hvis ikke vi have lavet de fejl, der blev straffet. Vi skulle have været klogere der, men overordnet var det et kæmpe plus, at vi spillede syv mod seks mod Lemvig.

Men spillerne må ikke lave tekniske fejl?

- Man skal turde at spille spillet, og det har vi været gode til i mange kampe. Nikolaj Jacobsen har spillet syv mod seks som klubtræner i hele kampe. I OL-finalen mod Frankrig i 2016 spillede Danmark også syv mod seks fra start og gjorde det næsten hele kampen. Syv mod seks var ikke en succes for os mod Lemvig, men det var med til at holde os inde i kampen. Havde vi været skarpere, havde vi vundet.

Og havde I spillet seks mod seks..?

- Så kunne vi have været bagud 14-8 ved pausen. Jeg skulle finde nogle mål, og dem fandt vi med syv mod seks.

Så altså - så længe syv mod seks eksisterer, er det et stort værktøj for dig?

- Ja, det er en del af spillet, og jeg spiller efter reglerne, og min opgave er at finde de bedste løsninger for mit hold og min klub, siger TMS-træneren.