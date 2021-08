Christian Dalmose glæder sig i dén grad til pokalkampen mod GOG. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Dalmose før GOG-brag: Kom i hallen, alle mand!

DAGBLADET - 25. august 2021

I skrivende stund mangler der stadig lidt, for at TMS Ringsted kan melde udsolgt til dagens 1/8-finale i pokalturneringen mellem TMS og GOG.

Et sted mellem 100 og 200 billetter mangler ifølge Christian Dalmoses vurdering stadig at blive solgt, før der kan meldes om alt udsolgt til pokalbraget. Og det ser han meget gerne, at der bliver, TMS-cheftræneren.

- Vi vil gerne have, at der kommer 200 mere, for der er altid plads til og brug for en helt proppet hal. Det er allerede nu helt sikkert, at der kommer rigtig mange mennesker. Så jeg vil bare opfordre de sidste til at komme i hallen i morgen (i dag, red.) For så får vi dén synergi, vi gerne vil have til en så stor kamp som den hér, siger Dalmose.

Uanset hvad glæder han sig dog utrolig meget til langt om længe igen at stå i en Dansk Kabel TV Arena med mennesker allevegne.

For lige siden de første coronanedlukninger ramte landet for snart halvandet år siden, har der til professionel håndbold enten været et forsamlingsloft på 500 mennesker - eller også har kampene været spillet for lige præcis nul mennesker. Alt efter hvor højt smittetallene har ligget på de forskellige tidspunkter.

Nu er der lukket helt op for tilskuere igen, og det glæder TMS-træneren stort.

- Jeg kan nærmest ikke huske, hvornår vi sidst spillede en kamp uden restriktioner. Var det mod TSØ måske? funderer Dalmose - og har ikke helt ret. For godt nok spillede TMS mod TSØ i 1. division i starten af 2020 - men der var lige et par hjemmekampe yderligere, som også var uden restriktioner.

Helt præcist var sidste gang det skete - i en betydende kamp - den 1. marts 2020 i 33-28-sejren over HC Midtjylland. Så aftenens pokaldyst er på mange planer en imødeset affære.

- Jeg kan garantere, at sæderne er rene og at hallen er klar til at tage imod alle. Det er jo super fedt, at livet er tilbage igen i sportsklubberne og at dem, der støtter op om TMS Ringsted, at de igen kan komme og se os, siger en veltilfreds Christian Dalmose.

Nu gælder det som sagt så en kæmpe mundfuld i form af GOG, som per definition altid er én af mesterskabsfavoritterne - og et hold, som kommer til Ringsted med et par af de nykårede OL-sølvvindere i form af Mathias Gidsel og Osted-drengen Morten Olsen.

Især sidstnævnte er vel nærmest i sit livs form lige nu og blev da også kåret til MVP ved OL.

- Altså vi kan jo ikke kunne regne med bare at lukke ned for en mand som Gidsel. Vi gjorde det rigtig godt mod ham, sidst vi mødte GOG, men vi må også sige, at han er blevet endnu bedre siden dengang.

- Jeg synes tit, at når folk møder Gidsel, så bliver de sådan lidt ærgerlige over, at de bliver snydt. Der er altså større spillere, der er blevet snydt af ham både to og tre gange i træk, så det er noget, vi må acceptere i perioder. Men vi prøver selvfølgelig at gøre nogle ting for at dæmme op for ham, siger Dalmose og tilføjer, at GOG jo selvsagt er »meget mere« end bare Mathias Gidsel.

- Generelt bliver det spændende at blive matchet på det hér niveau, for reelt aner jeg ikke, hvor vi står henne. Det kan måske lyde lidt mærkeligt, når vi nu har vundet så mange træningskampe op til kampen - men det er netop »bare« træningskampe. Det er noget helt andet, når det gælder point eller muligheden for at gå videre i en stor turnering, konkluderer TMS-træneren.