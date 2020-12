Dalmose: Morten Olsen skulle have haft rødt - eller blåt

Efter små ni minutter af mandagens kamp mellem GOG og TMS Ringsted steg gæsternes Morten Jensen til vejrs for at afslutte - men inden det kom så langt, fik han en underarm plantet lige i masken af GOG's landsholdsspiller Morten Olsen.

Det så ikke umiddelbart ud som en bevidst svinestreg, men ikke desto mindre gik Dalmose efterfølgende ind på banen og gav Olsen et par ord med på vejen. Men mente umiddelbart bagefter, at den sag var ude af verden.

- Den er til minimum rødt, hvis ikke blåt kort (diskvalifikation + karantæne, red.), og det bliver afgørende for kampen, at Morten Olsen ikke bliver smidt ud, siger Dalmose tirsdag efter at have kørt klippet igennem en del gange.