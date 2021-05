Christian Dalmose er jublende lykkelig over at få en ny sæson i Ligaen. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Dalmose: Det er absolut fortjent

14. maj 2021

Onsdag over middag kom dén nyhed, som alle i TMS Ringsted havde gået og håbet på - ja, velsagtens den nyhed, som hele den håndboldglade by havde håbet på: TMS Ringsted bliver i Håndboldligaen.

Håndboldens Appelinstans omgjorde netop onsdag den oprindelige kendelse fra disciplinærindsatsen, som - uden at gå nærmere i detaljer med den komplicerede sag - ellers havde afsagt, at TMS Ringsted stadig stod som nedrykker fra Ligaen.

Det gør de grønblusede ikke længere, og i stedet for de traditionelle 14 hold, vil der i den kommende helt ekstraordinært være 15 hold i den bedste række til næste sæson.

Den beslutning er der udelt glæde over hos TMS-træner Chrsitian Dalmose, da vi fanger ham torsdag eftermiddag. Hér sidder han i sin bil på den lange vej til Aalborg for at kommentere Champions League-kampen mellem Aalborg og Flensborg. »Så jeg har masser af tid at snakke i«, som han siger med et grin.

Tilføjende, at det allerførste ord, der kommer til ham i forbindelse med den nye afgørelse er »retfærdighed«.

- Jeg synes, det er absolut fortjent, og at retfærdigheden har stået ved magt. Og så tænker jeg, at det er et tegn på, at man (Århus Håndbold og Skanderborg Håmndbold, red.) ikke bare kan bryde nogle reglerne, som er klokkeklare. Det står sort på hvidt, at der er blevet lavet nogle fejltagelser.

- Og det er da også derfor, at vi i klubben har haft en stor forventning om faktisk at vinde sagen, siger Christian Dalmose og tilføjer, at han sagtens kan forestille sig denne sag danne præcedens for fremtidige afgørelser i den hjemlige håndbold.

- Når det så er dagt, bruger vi ikke mere tid på den sag - vi vel hellere bruge tiden på at snakke om, at vi har et ligehold i Ringsted, men også at Sjælland nu har to hold i Ligaen. Det er super fedt for regionen, for alle mulige: Sjællandske spillere, sjællandske sponsorer, lokale medier og alt muligt. Det er bare fedt! siger TMS-træneren med eftertryk.

Som nævnt kommer Håndboldligaen i næste sæson til at blive en smule anderledes, end den nogensinde har været før. Den kommer nemlig til at bestå af noget så sjældent som et ulige antal hold - 15 - og det betyder også, at der kommer til at være to direkte nedrykkere mod normalt kun én. Lige så vil sæsonen også bestå af 28 kampe og ikke 26.

Alt det er dog bare detaljer, mener Dalmose.

- Det kan da godt være, at nogle enkelte klubber vil ærger sig over at få et par kampe for meget osv, men de skal bare tænke på, at de altså også skal have nogen at spille imod. Og så må de bruge nogle af deres brede trupper og nogle af dem, der sidder udenfor. De klubber kunne lige så godt selv have stået i den situation, og lige nu handler det om at stå sammen og sige, at det er sådan hér, vi redder håndbolden nu.

Dalmose og resten af TMS-truppen mødtes torsdag formiddag til en let gang formiddagstræning - som dog mest af alt gik op i at hygge og fejre, at man bliver i Ligaen.

- Jeg kan godt sige dig, at der var kæmpe begejstring hele vejen rundt - og det blev en ekstremt hyggelig træning med fodboldkamp og sådan. Men jeg må også indrømme, at de blev sat til at løbe nogle hårde intervalløb med det samme også. Nu skal vi have gang i den, og fysikken skal have et ekstra ryk, konkluderer Christian Dalmose.