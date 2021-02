Christian Dalmose ser med spænding frem mod sæsonens sidste kampe.Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Dalmose: Der er otte finaler tilbage

Sport DAGBLADET - 04. februar 2021 kl. 10:51 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen

Det er længe siden, den 22. december - på mange måder.

Dengang var smittetallene i Danmark på det højeste niveau overhovedet siden coronaens start - lige nu ligger tallene på niveau med det man så i starten af september. Men også i hjemlig håndboldforstand er det længe siden d. 22. december.

Siden dengang er fulgt en almindelig julepause og siden den klassiske VM-pause i januar. Et tidsrum hvor de fleste danske håndboldfans i ren fryd over herrelandsholdets udfoldelser i Eypten vel nærmest har glemt den hjemlige håndboldliga. Men nu starter den altså op igen - og for TMS Ringsted er dén genstart lig med en særdeles svær udekamp torsdag aften mod topholdet Bjerringbro-Silkeborg.

Et opgør, som cheftræner Christian Dalmose på klassisk trænervis kalder for »en gratis kamp«, og sandt er det da også, at det vil være en af de største sensationer i klubbens historie, hvis TMS-drengene i aften tager til Silkeborg og basker det sejrsvante hjemmehold med de mange stjernenavne i truppen.

Det er altså en kamp, som de grønblusede ikke forventer at få point ud af, men hvis der er én ting, som cheftræneren forventer - er det en bedre indsats end den forsmædelige af slagsen, som TMS lagde for dagen i de to holds møde i Ringsted. 17 mål tabte Ringsted med hér, og den sejr til midtjyderne var ikke et mål for stor.

- Vi vil gerne vise, at vi har meget mere at byde på end dét - for det har vi. Jeg siger ikke, at vi nødvendigvis kan drille Bjerringbro og gøre det til en tæt kamp, men vi kan komme med den rette attitude og ild i øjnene, forudser Dalmose.

Men uagtet sværhedsgraden af denne første ligakamp i 2021, så ser TMS-træneren på holdets restprogram som »otte finaler«. Det gør han naturligvis ikke mindst fordi, TMS Ringsted som bekendt er overvintret på næstsidstepladsen i Ligaen - og kæmper en indædt kamp for netop at blive dér og ikke ryge ned på den direkte nedrykningsgivende sidsteplads.

Dén indehaves af Lemvig/Thyborøn med to point, mens midtsjællænderne står noteret for fem. Så meget kan stadig nå at ske, inden sidste spillerunde er overstået om lige knapt to måneder.

- Jeg synes, vores turneringspause er gået rigtig fint med en masse fysiske træningspas og et par gode træningskampe (en sejr over Nordsjælland og et nederlag til Fredericia, red.) Og vi har fuldstændig undgået skader i perioden, så på dén måde har vi hvert fald de ydre forudsætninger i orden for at klare skærene i resten af sæsonen, påpeger Christian Dalmose.

- Vi har ét soleklart fokus for resten af sæsonen, og det er at overleve i rækken. Vi ved jo godt, at Lemvig vil gøre alt for at hale ind på os i de sidste kampe, og de kommer garanteret til at hive nogle point undervejs. Så vi ved, at vi nok også selv skal ud og have en sejr eller to for at klare den. Men det tror jeg også på, at vi kan, konkluderer TMS-træneren.