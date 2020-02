Dalmose: Alle kan slå hinanden

De sidste to kampe på fremmed halgulv - hos Skive og Skovbakken - er nemlig begge blevet tabt, og forspringet til de stædigt kæmpende HC Midtjylland på 2. pladsen er kun på to point. Ikke desto mindre ser Dalmose søndagens udekamp mod bundholdet Odder som et opgør, der i den grad kan gå galt - hvis ikke TMS får tingene til at spille.

- Og det er bare to af mange udtryk for, at håndbolden er blevet en bredere vifte, om man så må sige. Og man kan for eksempel sige, at flere af spillerne hos Odder, de kunne sagtens have spillet hos os i stedet og gjort sig gældende. Potentielt er det en ganske farlig kamp, det hér, men jeg håber og tror på, at når vi i april måned står og kigger tilbage på sæsonen, vil vi kunne notere os to point ud for denne kamp.