DHF-kendelse: TMS beholder to point

Sport DAGBLADET - 26. marts 2021 kl. 11:47 Af Anders Kamper

Kort før afgørelsen på grundspillet i herrernes Håndboldliga meddeler Appelistansen i DHF, at TMS Ringsted beholder de to point, klubben fik for to uger siden fordi BSH har brugt en spiller ulovligt i tre kampe.

Det drejer sig om stregspilleren Sasser Valde Helveg Sonn, som har været udlejet til Lemvig-Thyborøn, men som kom retur til BSH 31. december 2020. Siden har han været med i tre kampe i februar, som klubben vandt. Problemet var bare, at han stadig var registreret som Lemvig-Thyborøn-spiller i perioden.

Disciplinærinstansen for Håndboldligaen og 1. division besluttede at straffe BSH for brugen af Sasser Valde Helveg Sonn i de tre kampe. Den kendelse har Appelinstansen netop stadfæstet, og det er meddelt klubberne.

Med kendelsen beholder TMS Ringsted altså de to point, der er mere end vigtige for klubben i bunden af Ligaen og som betyder, at man ligger næstsidst og ikke sidst i Ligaen med blot en kamp tilbage at spille. To point foran Lemvig-Thyborøn.

TMS mangler en kamp, påskesøndag, uden mod Ribe-Esbjerg, mens Lemvig-Thyborøn fredag møder Fredericia og til sidst skal møde Kolding. Både Kolding og Fredericia har noget at kæmpe i bunden i forhold til at komme i slutspillets top-8.

I BSH har man nu fire uger til eventuelt at appellere kendelsen fra Appelinstansen.