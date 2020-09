DBU giver Taastrup FC medhold

Det skete med meddelelsen fra DBU Sjælland om, at Taastrup FC var i deres gode ret til ikke at flytte lørdagens danmarksseriekamp mod Vordingborg. Den kamp udeblev Vordingborg fra på grund af frygt for udbrud af corona i truppen, da et par spillere meldte sig syge i løbet af torsdagen. Derfor aflyste klubben al træning samme dag og bad Taastrup FC om udsættelse af lørdagens planlagte kamp.

Den lyder: »I henhold til propositionerne for Herre-DS § 19.5, har administrator ikke mulighed for at ændre i kampprogrammet i Herre-DS med mindre, der enten er tale om en »mere omfattende ændring« eller begge klubber er enige om ændringen jf. § 19.2.

Endelig hæfter DBU Sjælland sig ved, at Vordingborg IF stiller til kamp med klubbens 2. hold i Herre-serie 3 fredag aften den 4. september 2020. Det betyder, at Vordingborg IF havde haft mulighed for at stille et hold til kampen, og DBU Sjælland finder derfor, at Vordingborg IF's afbud til kampen ikke kan betragtes som lovligt forfald jf. § 25.1.«