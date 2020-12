TMS-formand Henrik Dudek peger som barnebarnet Vilma og oprykningen til Ligaen som mindeværdige nedslagspunkter i 2020. Arkivfoto

DAGBLADET: Nytårshilsen fra idrætsledere

2021 banker på døren, og i den forbindelse bad vi en række idrætsledere om at sende en hilsen til 2020 og samt komme med deres ønske for 2021.

Her er deres svar.

Pierre Overgaard, sportschef, Roskilde KFUM 1. Året 2020 vil altid blive husket som corona året, og i den sammenhæng er fodbold jo ikke vigtigt, men graver vi os under corona, så vil vi huske året for, at vi efter knapt 100 år blev divisionsklub. Det er vi stolte over og glade for. Det har betydet mange nye tiltag for KFUM: Vores første prof-kontrakt, et stadion som ikke kan godkendes til divisionsfodbold, vagter til vores kampe osv. Vi kan se tilbage her halvvejs gennem turneringen på en halvsæson, hvor vi i de fleste kampe har kunne spille det fodbold vi vil,og vi har i skrivende stund fem point til oprykning og fem point til nedrykning, så også et år, vi med tilfredshed vil kunne se tilbage på sportsligt.

2. Vores ønsker for 2021 er mange, men det vigtigste må være, at Coronakampen vindes, så rigtig mange ting kan vende tilbage til næsten normale tilstande. Da vi som nævnt har set, at vi godt kan skrabe point nok sammen til at forblive divisionsklub ved vores form for fodbold, er det et naturligt ønske, at KFUM også er divisionsklub efter sommeren '21. Så ville det være smukt, når kommunen i en årrække har ydet op mod 1 mio. kr. i tilskud til divisionsfodbold i byen, at KFUM også var en del af den støtte efter sommeren 2021. Det er fair, at beløbet er meget mindre nu, men det ser unægtelig mærkeligt ud, at bare fordi den lille hund fra østbyen er blevet divisionsklub, så er der pludselig også krav om, hvilken division vi skal være og samarbejde med konkurrenten, men mon ikke politikkerne hen over foråret også kan se dette?

Finn Larsen, formand, TIK Løberne i Taastrup 1. Corona - kom bare an. Sammen, hver for sig, skal vi nok klare dig.

2. Det er ok at løbe i små grupper, men hvor vi dog glæder os til de store løb med tusindvis af deltagere og publikum.

Frederik Ullerup, formand Køge Håndbold 1. Kære 2020. Tak for at minde os om, hvor glade vi er for at være sammen i hallen, tage til kampe og stævner sammen, komme og heppe på hinanden, holde trænermøder, lave fællesspisning, træne mere end 10 personer osv. Vi vidste godt, at fællesskabet i vores klub var vigtigt - nu glemmer vi det aldrig!

2. Kære 2021. Vi ønsker os at kunne være SAMMEN igen - og lave klub igen!

Henrik Dudek, formand, TMS Ringsted A/S 1. Jeg vil hilse 2020 som et af de største, da min kone og jeg var så heldige, at vores ældste søn Mathias og vores svigerdatter Simone gjorde os til farfar og farmor tilbage i januar til lille Vilma. Større bliver det ikke, når ens børn får børn. Derudover det næst vigtigste i livet efter familien - nemlig håndbold. Jeg tænker over en vanvittig periode med Covid-19, nedlukning af håndbolden, skrivebordsafgørelse om oprykning til Ligaen tilbage i april, appel på appel fra de nedrykkede klubber for til sidst medio juni definitivt at have nået det helt store mål om oprykning til ligaen, hvor vi bare så gerne vil være med herreholdet. En tanke vil ligeledes være to hjemmekampe i Dansk Kabel TV Arena i december uden tilskuere, da coronaens bølge to ramte os, to hjemmekampe mod henholdsvis Skanderborg og GOG har været de to mærkeligste kampe, jeg har overværet i mit lange liv, som nok indeholder mere en 1.000 live håndboldkampe.

2. At min familie og Vilma får et fantastisk og trygt år. At vi får styr på Covid-19 situationen, at vaccinen i første halvdel af året får kontrol over smittespredningen, således dagligdagen kan komme tilbage den hverdag vi kan huske. Vores normale arbejde kan normaliseres, vi kan møde vores venner og bekendte igen og komme på ferie under varmere himmelstrøg. For håndboldens skyld fjerne den ugentlige test for herreholdet, få vores mange samarbejdspartnere og tilskuere tilbage i hallen. Det har været en vanvittig periode, som jeg kun ønsker, vi skal få lagt bag os hurtigst muligt. Og sidst men ikke mindst, at vi kan spille os til at forblive i HTH ligaen - det er bare det sjoveste.

Jørgen Kolter, formand Taastrup FC 1. Det snart forgangne år, har været en udfordring, der ikke er set i mange år, både samfundsmæssigt generelt som i fodboldverdenen. Det er lykkedes at holde fodbolden delvist i gang i Taastrup FC gennem året grundet de frivillige trænere og lederes store indsats, hvilket har gjort at klubben er kommet nogenlunde helskindet gennem året og har kunnet fastholde det sociale aspekt, som er en meget vigtig del af fodboldklub

1. Det er håbet, at med den nye vaccines indtræden, at der kan opnås mere »normale« tilstande i løbet af foråret og at turneringerne kan afvikles som planlagt samt at DBU Sjællands delegeretmøde kan gennemføres, så de planlagte organisatoriske forandringer kan gennemføres i Bredde Øst.

Per Rud, adm. direktør, HB Køge 1. 2020 vil for mig være kontrasternes år. Endelig .... Efter 15 års ventetid kunne vi på en af årets sidste dage rykke ind i nye tidssvarende faciliteter her på Capelli Sport Stadion i Køge Idrætspark. Lokale investorer og Køge Kommune har i fællesskab skabt rammerne for henholdsvis en ny moderne lounge og administrationslokaler, mens kommunen har opgraderet til nye moderne omklædningsfaciliteter. Alt sammen noget, som vil løfte såvel bredde- som eliteidrætten her i byen. Det er vi meget meget taknemmelige for. At året ellers har været et annus horribilis - et frygteligt år har vist ikke gået forbi nogens næse. Det på trods har erhvervslivet fortsat og i yderligere grad bakket op bag byens fodboldhold - og det er vi ligeledes utroligt taknemmelige for. Vores nye satsning på kvinde-fodbolden har givet pote. Pigerne er kommet med en vanvittig flot attitude og leveret til en førsteplads i Danmarks bedste række, og herrerne er lige så langsomt kravlet opad i tabellen i en uhyre svær række. Samtidigt er ungdomsarbejdet på såvel drenge- som pigesiden stærke projekter for klubben, og meget betryggende for fremtiden.

2. Vi håber virkelig på nye tribuner i Køge Idrætspark. I dag har vi plads til 1.100 på tribunen, og desuden har vi opstillet mobile tribuner til yderligere 500 tilskuere, men det er simpelthen for lidt i forhold til at vækste som klub. Mit største ønske er således, at 2021 er året, hvor planerne om udvidelse af tribuner på Capelli Sport bliver materialiseret. Sportsligt tror jeg på fortsat fremgang - og så glæder vi os helt vildt til at kunne lukke op for dørene i den nye Spar Nord-lounge til arrangementer for Netværket, konferencer og møder, musik, foredrag samt private arrangementer. Lad os få sparket Covid-19 ud af byen, så vi kan komme i gang med byudviklingen igen.

Ole Andersen, formand, TMS Ringsted 1. For foreningen TMS Ringsted Håndbold vil 2020, uanset hvordan vi vender og drejer det, mest af alt blive husket for udfordringerne med COVID-19. Sæsonafslutningen 2019/2020 blev afbrudt, opstarten på sæsonen 2020/2021 i hallerne blev afløst af udendørs træning i mindre grupper og sandelig om ikke året afsluttes med nedlukninger. Ingen håndboldskole, ingen Forni´s Cup og vores traditionsrige tur til julestævne i Lund er for længst blevet aflyst. Sådan kunne jeg blive ved. Men det er også når tingene er vanskelige, at foreningen skal kunne stå sin prøve. Det har vi gjort - i fællesskab. Folk er rykket sammen. Trænere og ledere har udvist stor tålmodighed, vedholdenhed og kreativitet i forhold til de udfordringer, der har været med skiftende meldinger om nye restriktioner, foreningens medlemmer og forældre har bakket op om tingene og vores trofaste sponsorer har været med til at holde hånden under økonomien. Tak til alle der har bidraget i 2020.

2. Det må klart være, at vi hurtigst muligt får skabt basis for en »normal« hverdag for håndbolden i TMS med mulighed for sociale aktiviteter, ture/stævner og kampdage med en fyldt hal og god stemning - alt det som er med til at skabe rammerne for det gode foreningsliv vi har i TMS Ringsted Håndbold. Sportsligt håber jeg inderligt, at herreholdet i TMS A/S overlever i håndboldligaen, og at foreningens flagskib, dame 1. division, kan fortsætte den positive udvikling og ligge med i toppen af rækken. I ungdomsafdelingen ønsker jeg, at vi fortsat vil lykkedes med at udvikle nye spændende håndboldtalenter på både pige- og drengesiden.

Troels Hansen, formand, Håndbold Region Øst 1. I forhold til selve året 2020 er der vel kun at sige »farvel«. Der er ikke så meget at takke for, og slet ikke nogen grund til at ønske »på gensyn«. Til gengæld skal lyde en stor tak til de mange frivillige ledere og trænere og de mange spillere, der har holdt ud i den omskiftelige verden, som også håndbolden har været en del af i året, der gik. Fra en afbrudt turnering i foråret, hvor mange nok troede, at det hurtigt var overstået, til et efterår og en ny sæson, der førte til både afviklede og aflyste kampe. Alle har taget ansvar. Alle har støttet og alle har set værdien af at forsøge »normal håndbold i en unormal tid«.

2. Det største ønske ser ud til at gå i opfyldelse, nemlig en vaccine. En vaccine, der sikkert og prioriteret rulles ud over Danmark, så vi måske kan se frem til en næsten normalt sæson 2021-2022. Men fremfor alt kan vi se frem til en tid, hvor færre bliver alvorligt syge og indlagt, og tilsvarende færre må bukke under og betale den ultimative pris for sygdommen. Det ønsker Håndbold Region Øst og jeg mig for 2021.

Ulla Hvid, formand, Sorø Roklub 1. 2020 har for alle været udfordrende, og der har været stor kreativitet for at holde gang i rosporten i Danmark, ikke mindst for vores OL-roere, som har fået et helt år mere at holde dampen oppe i.

Nye varianter af konkurrencer er afprøvet, heriblandt Danmark Rocenter´s tre Race Weekends, hvor landets bedste roere kunne vise deres form og blive vurderet med henblik på landsholdsudtagelse. Det lykkedes også at gennemføre enkelte af de vigtigste kendte kaproninger for de unge, så årets mestre kunne findes. Alle konkurrencer afvikledes uden tilskuere og med en række af forholdsregler.

Mejse Nielsen, Valdemar Vilhelmsen og Emil Jelstrup blev således årgangsmestre, efter flotte ræs i Holstebro i august måned. Peter Skou lå en hel sæson i skarp træning med sit mandskab i dobbelt-fireren fra Roskilde-Saxkøbing-Odense, men måtte se det ene mesterskab efter det andet aflyst, EM - NM - Coupe de La Jeunesse - VM. Rasmus Lind roede det ene internationale mesterskab som blev afviklet i hans klasse, nemlig U-23 EM i tyske Duisburg, hvor Rasmus som den eneste dansker nåede i A-finalen, dette som den klart yngste i hele feltet. Rasmus blev senere valgt som årets unge kaproer 2020 i Dansk Forening for Rosport. Rasmus skulle have haft overrakt prisen af prinsesse Benedikte, men fik i stedet overraskelses besøg i klubben af ungdomslandstræneren til en hverdags træning med alle ro-kammeraterne.

2. For året 2021 ønsker vi, at alle er raske og at dansk roning kan genfinde sine vante rammer med masser af spændende løb i alle aldersklasser, med tilskuere og fælles samvær, som vi kender det.

Frank Veje Jacobsen, formand for Roskilde Idræts Union 1. Det har været et tungt år for idrætten i 2020. Lige nu er Roskilde Kongrescenter omdannet til Covid-19 testcenter og beviser med alt tydelighed at coronaen har lukket for idrætten. Vores foreninger har det hårdt i denne tid. De omstiller sig igen og igen i samme tempo, som de retningslinjer, de skal følge, og det slider på de frivillige, både de administrative og trænere. Flere foreninger melder om medlemsnedgang, hvilket giver en frygt for en anstrengt økonomi i de kommende år. Min store appel til alle jer der lige nu ikke kan dyrke jeres idræt, er at i kommer tilbage i foreningerne når der åbnes op for idrætten igen. Det har også haft konsekvenser for Roskilde Idræts Union. Vores fantastiske fejringer af idrætsudøverne - Kidz Sport Award 2019 og Idrætsfesten 2020 er blevet aflyst i deres kendte form. Personligt havde jeg virkelig glædet mig til min første idrætsfest som formand, da det er så vigtigt at holde fast i at fejre vores dygtige idrætsudøvere og frivillige i idrætten. Men det bliver nu i en coronaversion, hvor vi holder fast i at uddele vores priser. Vi sad også med ved bordet ved de seneste forhandlinger om den kommende tre-årige eliteaftale. Aftalen blev udfordret af, at den er blevet politisk beskåret med 600.000 kr. Efter lidt tovtrækkeri og justeringer kunne KIU (Kultur- Idrætsudvalget, red.) godkende aftalen, der bar præg af, at fodbolden lige nu står i en situation, man ikke har set før med to hold i 2. division. At en by som Roskilde lige nu kan præstere det er ret godt gået, men det har også fået mange til at tænke hvad man kan drive det til, hvis man samlede de bedste på et hold.

2. Mit største ønske, når jeg kikker ind i 2021 er, at verden bliver nogenlunde normaliseret igen. Jeg håber meget på, at idrætten bliver prioriteret højt, når regeringen åbner op for landet igen. Vi har behov for at kunne dyrke vores idrætter samme og holde fast i de sammenhold vi har der. Derefter håber jeg inderligt, at der findes en løsning på at afholde OL, så vi igen kan sættes os bag skærmene og heppe på alle de danske atleter.

Lisbeth Klarskov, formand Roskilde Håndbold 1. Forhåbningerne til 2020 var store, for tallene to gange 20 måtte da betyde noget helt ekstraordinært. Og helt specielt blev 2020, men desværre ikke på den måde, vi alle troede. Året kom helt sikkert til at stå i Coronaens tegn og et år, hvor sport og fritidsinteresser naturligt nok gled i baggrunden, for der var trods mere vigtige ting end idrætten. Men året viste også, at vi kan stå sammen i en krise - at vi sammen kan finde muligheder trods forskellige restriktioner og anbefalinger til, hvordan man skal være sammen, holde møder, undervise, passe vores arbejde og ikke mindst træne og spille sammen. Jeg er vildt imponeret over, hvordan alle trænere og ledere i Roskilde Håndbold (og i andre idrætsforeninger) har formået at finde løsninger gennem de skiftende restriktioner, så medlemmerne har kunnet træne, spille kampe og trods alt være sammen og hygge sig - fællesskabet og sammenholdet har helt sikkert stået sin prøve! Så aldrig mere et 2020!

2. At vi igen kan være sammen uden at skulle tænke i regler, afstand, antal osv. og igen kan give hinanden hånden og allermest et kram. At vi kan være sammen med venner og familie, rejse, undervise og mødes live, kunne træne, spille kampe og ikke mindst tage til stævner og arrangere sociale aktiviteter på normal vis. Det har helt klart vist sig, hvor meget samværet og det sociale betyder for os alle, også i en håndboldklub - og ikke mindst det fysiske møde mennesker imellem. Mit håb er også, at vi har lært af 2020, så vi i 2021 vil bakke hinanden endnu mere op, være positive og finde de gode ting, finde muligheder frem for begrænsninger, vise hensyn og respekt for hinanden. Og at vi ikke fortsat skal bruge så meget tid på at få de skiftende restriktioner til at fungere, få økonomien til at hænge sammen blandt andet, men i stedet kan udvikle os videre og opkvalificere Roskilde Håndbold, for selv om vi synes, der er meget, der fungerer supergodt, så vil vi meget mere på mange fronter. Det glæder vi os til at føre ud i livet i 2021.

Allan Bentsen, sportsdirektør, Roskilde Bordtennis 1. 2020 har på mange måder været et specielt år. Vi kunne ikke dyrke vores sport, skulle arbejde hjemmefra, måtte ikke se dem, man havde lyst til, kun være sammen med familien m.m.. Jeg kommer til at huske året, men absolut ikke for meget positivt. Der har dog været positive spots. Vi har i bordtennisklubben klaret os igennem uden for mange nederlag, vi fik her i december afviklet Champion League i en »boble« og en kvartfinale som resultat, var super fedt. Min familie og jeg har klaret os igennem fornuftigt og jeg håber at 2021 bliver noget mere positivt, hvor vi kommer tilbage til noget der ligner tiden før Covid-19.

2. Jeg håber meget, at vi kommer tilbage til normalen efter Covid-19, så vi kan fortsætte med at spille bordtennis, udvikle klubben og blive mange flere som spiller. Resultatmål kunne være dansk mester for hold og måske en semifinale i Champions League. Og at familien forbliver frisk.

Brian Larsen, formand Ringsted IF Fodbold 1. Jeg vil tillade mig at fokusere på det positive. RIF Fodbold har på mange måder haft et fint 2020. På det strategiske plan har vi arbejdet med klubbens nye værdier: GLÆDE, ENGANGEMENT, SAMMENHOLD, UDVIKLING og RESPEKT. Derudover har vi lavet en ny børnestrategi, som skal skabe fundamentet for en fortsat udvikling af RIF Fodbold. Disse tiltag vil fortsat være i fokus i 2021.

På det sportslige plan har efteråret været fantastisk. Klubben har på ungdomssiden været repræsenteret på Liga2 niveau med vores U13, U14 og U15 hold. Vores U17 hold har præget mesterrækken og vist flotte resultater i pokalturneringen. Endelig har klubbens flagskib i Sjællandsserien med flot spil indtaget rækkens førsteplads ligesom der var flotte resultater i Sydbank Pokalen. Så det har virkeligt været en fornøjelse at færdes på fodboldbanerne i efteråret 2020..

2. Selvom man ikke altid får alt hvad man ønsker sig, så har jeg alligevel tilladt mig at lave en stor ønskeseddel til 2021. De er ikke prioriteret:

* DBU's breddereform kan blive første spæde skridt mod fællesturneringer for ungdomsfodbolden, hvor indrangering alene baserer sig på resultater og ikke DBU's subjektive vurderinger af klubber og hold.

* Ringsted Kommunes kommende helheldsplan for udearealerne ved Ringsted Sport Center sikrer RIF Fodbold gode og fremtidssikrede forhold, som imødekommer DBU's krav til divisionsfodbold og ungdomslicens.

* Vores strategiske initiativer vil sikre flere medlemmer og frivillige.

* At RIF Fodbold og Ringsted Pigefodbold starter dialog omkring en sammenlægning således, at Ringsted hurtigst muligt får én stor fodboldklub for både piger og drenge i alle aldre.

* At vi sikrer os oprykning til danmarksserien.

Helle Rasmussen, formand, HØJ Elitehåndbold 1. 2020 har været noget af en ruchetur. Året har på en og samme tid været præget af ØV-følelser men bestemt også af oplevelser, der indgyder til optimisme og en stærk tro på fremtiden.

Vores kernefunktion - at træne og spille håndboldkampe - har været stærkt udfordret. Al socialt samvær i forbindelse med træning og kampe har været skåret væk. De indtægtsgivende arrangementer og sportslige events blev aflyst på stribe. Fokus og opgaver blev flyttet fra det, vi elsker - håndbolden, samværet og fællesskabet - til administrativt og praktisk arbejde med retningslinjer, procedurer, skiltning, afmærkning, rengøring, afspritning, tjeklister og kontrol. Øv! Vi har dog samtidig oplevet en stor og stærk opbakning fra mange sider. Vores trænere ude i hallerne har i den grad løftet deres indsats til nye højder. Sikken en idérigdom, positivisme og ikke mindst arbejdsindsats de har lagt for dagen. Det har jeg den dybeste respekt for! Og nye frivillige er trådt til, også mennesker der ellers ikke havde deres gang i klubben. Forældrene har vist og udtalt respekt for vores arbejde og støttet deres børn, spillerne, trænerne og klubben i at få det bedst mulige ud af situationen. Mange har accepteret nye opgaver og nye roller.

2. Mit største ønske er, at vi kan sætte fuld skrue på alle vores aktiviteter, de sportslige som de sociale og mere forretningsorienterede tiltag, som bare ligger og venter på at blive søsat. Vi er ved at flyde over med dedikerede klubfolk, der bare gerne vil i gang. Og så vil det da uden tvivl sætte ekstra skub i motivationen, hvis opførelsen af den nye Ølstykkehal kommer godt i gang i 2021 - den har vi virkelig behov for! Forløbet af 2020 blev på en vis, som ingen havde kunnet forudse, endsige drømt om. Måske var den vigtigste erfaring vi drog, at vi skal huske at sætte pris på de nære ting og de mennesker vi har omkring os - det hele er mere skrøbeligt end de fleste havde forestillet sig.

Sven Brix, træner, Team Køge Volley 1. I Team Køge Volley havde vi mange positive oplevelser. Vores ungdomsafdeling voksede i starten af året på baggrund af et meget velgennemført og ambitiøst skoleprojekt.

I marts var vores ligadamer midt i et intenst medaljeslutspil, da landet blev lukket ned. Det blev til en 4. plads, da grundspillets placeringer blev det der afgjorde den endelige placering.

Først på sommeren kom vi i gang med træningen igen. Godt nok udendørs på græs, men den store gensynsglæde og positive stemning, der prægede disse træninger i maj og juni bekræftede mig i, at det at dyrke idræt sammen er meget mere end resultater, point, cm og sekunder. Det er samhørigheden, fællesskabet og muligheden for at grine og, heldigvis sjældent, græde sammen, der er den virkelige grund til at mine spillere bruger timevis sammen i hallerne rundt omkring i landet. Prestige og penge er det i hvert tilfælde ikke. Den del må vi overlade til andre højere profilerede idrætsgrene.

2. Jeg har mange ønsker for 2021. For vores ligahold håber jeg, at vi kan fortsætte den stabilitet, som i virkeligheden nok var vores vigtigste udviklingspunkt i 2020. Vores topniveau har ikke rykket sig meget, men vores evne til over længere tid at spille tættere på topniveauet er blevet bedre. Første gang det virkelig skal testes bliver ved Final4 i Aarhus i starten af februar. Selvfølgelig håber vi også, at kunne komme ind den nye Køgehal og træne og spille. Udover at de sportslige rammer vil være opgraderet, kunne vi også håbe på, at denne mulighed for større synlighed kunne lokke flere tilskuere til damevolleyball på topplan og gerne få flere af de lokale virksomheder til at få øjnene op for hvilket godt og sundt projekt dette hold er. Og sidst, men ikke mindst håber jeg, at hele Team Køge Volley vil opleve glæde og fremgang i vores sport - og helt generelt at idrætten i Køge kommune vil blomstre til gavn for os alle.

Bo Kaliszan, formand, Roskilde Roklub 1. Så er endnu et år ved at gå på held, og hvilket år. 2020 skulle have været det helt store sportsår, med OL i Tokyo og masser af nationale og internationale mesterskaber. Men som så meget andet blev det også offer for den alt overskyggende pandemi. I Roskilde Roklub afholdte vi vores ordinære generalforsamling tirsdag d. 10. marts med håndsprit og Coronaafstand. Alt uvidende om at regeringen 24 timer senere skulle lukke for al aktivitet og at det ville få den langvarige konsekvens for klubben og landet.

Som en forholdsvis ny formand og bestyrelse skulle vi til at forholde os til denne nye virkelighed med restriktioner og anbefalinger. En noget anden opgave end de forventninger vi havde til det kommende år. Samarbejdet med Dansk Forening for Rosport, Roskilde Kommune og DIF var med til at gøre det muligt at komme igennem og derudover oplevede jeg at sammenholdet i Roskildes ældste idrætsforening var helt unikt. Corona skulle ikke ødelægge vores sammenhold i klubben og ideer og gode løsninger poppede op fra rigtig mange sider, samtidig med at klubbens medlemmer bakkede op om de forskellige tiltag. Der blev trænet sammen men på afstand. Virtuel træning og medlemsmøder blev en ny hverdag. Der blev inddraget flere rum til træning, så vi kunne overholde restriktionerne med det begrænsede antal pr. rum, så bl.a. bådhal og robasssin blev omdannet til træningsrum.

Det der ellers kunne få medlemmerne til at forsvinde, fik i Roskilde Roklub den modsatte effekt. Her oplevede vi at medlemmerne rykkede tættere på hinanden og var gode til at passe på hinanden i en tid med bl.a. nedlukning af klubben og ellers mange restriktioner. Det gør en formand stolt og min hilsen skal gå til alle de mennesker der har bidraget til at vi kom igennem året som vi gjorde og til alle dem der stædigt blev i klubben og dermed bakkede op om at en Coronapandemi ikke skulle ødelægge det fantastiske fællesskab, som altid vil være kærnen for en klub som Roskilde Roklub. Tak for tilliden og støtten i denne svære tid.

2. Det største ønske til det kommende år, må være at vi kommer tilbage til en mere normal tilstand som samfund og klub. Jeg vil på det sportslige plan glæde mig til at sidde på det yderste af stolen og bide negle, når roklubbens landsholdsroer skal ro udtagelse til det kommende OL i Tokyo. Det bliver meget spændende og mon ikke at det er muligt for dem at få indfriet billetten til det ypperligste mesterskab af alle inden for roning. Jeg tror på det nok skal lykkedes. For klubben glæder jeg mig til at vi kan komme videre med arbejdet. Specielt glæder jeg mig til at se skolesamarbejdet komme i gang igen. Vi nåede kun at snuse til det i 2020, så lad os håbe, at klubben kan komme til at summe af glade børn der har det sjovt med at dyrke motion.