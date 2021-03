Ole Egeblad - her i forbindelse med sit arbejde for eventet Cykelstafetten. Foto: Mette Rytzel

Send til din ven. X Artiklen: Cykel-kritik fra udtrådt medlem: Bestyrelsen er en venneklub Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Cykel-kritik fra udtrådt medlem: Bestyrelsen er en venneklub

Sport DAGBLADET - 12. marts 2021 kl. 13:14 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen

- Jeg har ikke kendskab til, at der er foregået noget, der er at betragte som kriminelt. Men faktum er, at det er en bestyrelse, som ikke har nogen forretningsorden, og at den kører som en venneklub.

Læs også: Voldsomme anklager mod magtfuld cykelbestyrelse

Sådan lyder det fra Ole Egeblad, som indtil september måned sad som suppleant i DCU Distrikt Sjællands bestyrelse. Men i lighed med andre nyligt udtrådte bestyrelsesmedlemmer som Bo Belhage og Rudi Brems, fik Egeblad altså nok, efter at det gik op for ham, at man i bestyrelsen i virkeligheden ikke bedrev reelt bestyrelsesarbejde.

I hvert fald ikke den form, som Egeblad selv mener bør være i fokus i en DCU-bestyrelse: Nemlig udviklingen af dansk cykelsport. I stedet kalder han Distrikt Sjælland-bestyrelsen »en ren driftsbestyrelse«.

-Jeg synes, det er værd at bemærke, at siden sidste årsmøde har næstformanden, et menigt bestyrelsesmedlem og jeg som suppleant trukket os. Ikke fordi, vi ikke brænder for dansk cykelsport og specielt udviklingen af sjællandsk cykelsport, men fordi formanden og et flertal af bestyrelsen reelt ikke ønsker at lave bestyrelsesarbejde og udvikling af sporten - og det er dybt beklageligt.

Ole Egeblad er ikke en Hr. hvem-som-helst inden for cykelsporten. Udover den nævnte DCU-bestyrelsespost var han i mange år sponsordirektør hos CSC med ansvaret for Team CSC og deres Tour de France-sponsorat og har tillige været medlem af DCU´s repræsentantskab i flere år. Desuden har han også arrangeret flere store cykelløb.

Det er altså en erfaren herre udi mekanismerne i og omkring cykelsporten, som kritiserer »toppen« af Distrikt Sjællands bestyrelse - hér i særdeleshed formand Charlotte Frank og kasserer Margit Christiansen. Ikke som sådan for deres engagement i sjællandsk cykelsport, for han har faktisk masser af ros til overs for deres praktiske arbejde inden for sporten og de utallige timer, der bliver lagt ude til de enkelte cykelløb i løbet af året.

I stedet er de kritiske røster møntet på manglen på dét, som Ole Egeblad kalder for »rigtigt bestyrelsesarbejde«.

- Der er som sagt ingen forretningsorden. Altså, faktisk fik vi engang et udkast til en forretningsorden: Men dét var en helt bindegal en af slagsen. Det var sådan noget med, at der ikke måtte skrives noget som helst på Facebook. Og man måtte som menigt medlem af bestyrelsen ikke skrive noget om cykling overhovedet.

-Og alt hvad man gjorde på de sociale medier skulle godkendes af formanden. Og da sagde Bo Belhage og jeg, at det kunne de godt glemme. Det kommer vi ikke til at skrive under på, genfortæller Ole Egeblad.

Et andet springende punkt i eks-bestyrelsesmedlemmets kritik er den larmende tavshed over for spørgsmål fra de menige medlemmer i bestyrelsen, som vedrører økonomi.

- I al den tid, jeg har siddet i bestyrelsen, har jeg ikke set nogen som helst form for skriftlige redegørelser, oversigter, prognoser eller noget som helst andet skriftligt fra kassereren. Hver eneste gang, der har været et punkt på dagsordenen til et bestyrelsesmøde omkring økonomien, har kassereren bare sagt, at »det ser fint ud«.

Endelig er der hele nepotismespørgsmålet i Distrikt Sjællands bestyrelse. Hvor altså formand og kasserer er nære venner, og hvor den dommervognsansvarlige er kæreste - og samboende - med formanden.

- Hvis jeg sad som formand for en bestyrelse og min kæreste blev hyret ind til nogle opgaver, så ville jeg da sætte en ære i, at der var fuldstændig gennemsigtighed i, hvad min kæreste fik af udbetalinger, og jeg ville sørge for, at det var min næstformand eller en anden i bestyrelsen, der godkendte de udbetalinger.

- Jeg skulle som formand overhovedet ikke godkende noget i den situation, og hvis min gode veninde sad som kasserer i bestyrelsen, ville jeg også sørge for, at det heller ikke var hende, der godkendte, hvad min kæreste gik og lavede, tilføjer Ole Egeblad.

Inden han konkluderer:

- Hvis alt mod forventning skulle være foregået hundrede procent efter bogen så ser jeg frem til, at man vil lægge alt frem til gennemsyn for dem, som gerne vil gå bestyrelsen efter i kortene.