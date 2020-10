Coronaramt træner må blive væk

Sidste weekend blev Christian Dalmose testet positiv for corona (blev smittet på TM3), og efter test i denne uge står det klart, at træneren ikke vil være til stede lørdag.

»Som substitut for Dalmose er vores 2. holds træner Anders Larsen og kvindetræner Per Wulff indkaldt til sammen med Mikkel Tønners at lede holdet igennem kampen. Begge er tæt omkring holdet i hverdagen, ligesom de sammen med Mikkel Tønners har forstået træningen torsdag og fredag. I øvrigt har Christian virtuelt via Teams forberedt holdet taktisk frem til kampen - Man kan meget i disse digitale tider.«