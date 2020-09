Coronaen spøger allevegne: Taastrup-kamp udsat

TIK Taastrups cheftræner Thomas Jørgensen har med egne ord »hængt i telefonrøret« hele onsdag - men uden at kunne få nogle svar fra TMS. Så derfor endte det med en udskydelse af TIKs kamp mod HØJ II

Sport DAGBLADET - 30. september 2020 kl. 21:18 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen

Det går sjældent mange dage i sportsdanmark for tiden, uden at en kamp i f.eks. fodbold eller håndbold bliver udsat pga. coronasmitte eller fare for selvsamme.

Særligt de lidt lavere rækker har været hårdt ramt - og onsdag aften blev opgøret i herrernes 2. division i håndbold mellem HØJ II og Taastrup da også udsat. Det fortæller Taastrup-træner Thomas Jørgensen, som ret beset selv tog beslutningen om, at kampen skulle rykkes.

Ikke fordi at Taastrup selv har fået konstateret coronasmitte i hverken spillertruppen eller staben - men som Thomas Jørgensen selv formulerer det:

- Vi spillede jo mod TMS Ringsteds andethold i weekenden, og i den klub har det jo vist sig, at (førsteholdstræner) Christian Dalmose har været smittet, og eftersom at TMS jo havde tre spillere fra førsteholdet med mod os i weekenden, så er det endt med, at kampen i dag er blevet udsat, forklarer Taastrup-træneren onsdag aften.

- Vi ville super gerne have spillet kampen, men hele TMS-truppen skal jo testes først i dag og så igen torsdag - og selv om vi flere gange i løbet af dagen har været i dialog med Anders Larsen (TMS' andetholdstræner, red.) Men der havde TMS-drengene stadig ikke engang fået svar på deres første test.

Siger Jørgensen med et lille suk og tilføjer.

- Så efter samråd med Håndbold Region Øst besluttede vi sidst på eftermiddagen, at det var bedst at udskyde. Hellere gå lidt med livrem og seler lige nu - selv om de ikke var helt glade for den sene udmelding oppe i HØJ. Men sådan er situationen bare lige nu, konkluderer Thomas Jørgensen.

TIK-træneren tilføjer, at om alt går vel, så vil hans hold og HØJ II forsøge at få afviklet kampen allerede nu på mandag.