Se billedserie Cheftræner Auri Skarbalius. Foto: Jeppe Lodberg

Send til din ven. X Artiklen: Corona'en spiller med - også i HB Køge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Corona'en spiller med - også i HB Køge

Sport DAGBLADET - 06. november 2020 kl. 17:43 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen

- Dejligt at være tilbage på træningsbanen efter nogle dages isolation.

Lød det fra HB Køges cheftræner ved 1. divisions-mændenes træning fredag, og det var ikke fordi, at Auri Skarbalius var blevet sendt hjem i karantæne forhavde haft maveinfluenza.

Næh, et eller andet sted havde isolationen intet med ham eller hans hold at gøre - HB Køge handlede »bare« meget konsekvent, da reservemålmanden for kvindernes tophold i Ligaen, Josephine Madsen, mandag fik et lidt sent svar på en coronatest taget op til sidste søndags 2-1 sejr over Thy/Thisted.

- Vi er jo meget sammen - eller i hvert fald færdes vi de samme steder, så der blev ikke taget nogle chancer, og vi handlede helt som var det en af vores spillere, der var blevet ramt.

- Tirsdag havde vi planlagt fri, og onsdag og torsdag trænede spillerne så derhjemme med et program, de havde fået af Jonas (Lindberg, fysisk træner). Torsdag morgen blev alle testet igen, og torsdag aften fik vi svar på, at alle test's var negative, fortæller Auri Skarbalius, hvis tropper i morgen tager imod Silkeborg, der sandt for dyden ikke er sluppet lige så nådigt igennem pandemien.

Superliganedrykkerne har både cheftræner Kent Nielsen, syv spillere og en holdleder ude med positive tests og i karantæne, der allerede startede op til sidste weekend, hvor det alligevel blev til en overbevisende 4-1 sejr hjemme over Vendsyssel.

Vendelboerne holder til i Hjørring - præcis som de forsvarende danske mestre hos kvinderne, Fortuna, som skulle være HB Køges modstander både på næste lørdag i sidste grundspilsrunde i Ligaen og lørdagens efter på Capelli Sport stadion til opgør i pokalkvartfinalen.

Men Hjørring er én af de syv kommuner, der er blevet lukket ned af myndighederne, og Fortuna har allerede fået udsat sin planlagte tur til Kolding i dag.

- Jeg kalkulerer med, at det bliver vanskeligt for os at tage derop næste lørdag, og det er vel heller ikke sandsynligt, at de får lov til at komme hertil til kvartfinalen. Men jeg ved det ikke med sikkerhed, siger HB Køge-cheftræner Peer Lisdorf, der tager Josephine Madsens positive test med forholdsvis knusende ro:

- Det er selvfølgelig synd for Josephine, men det er jo ikke hendes skyld. Vi kan alle blive ramt, selv om vi er nok så forsigtige.

- Vi blev allesammen testet tirsdag og igen torsdag, og vi er alle gået fri, og at vi missede en træning gjorde ikke så meget, for jeg havde alligevel luret på, om ikke de skulle have en fridag, da det meget er de samme spillere, der har trukket et kæmpe læs i de sidste kampe, siger Peer Lisdorf, der torsdag havde tropperne samlet til let træning og video-kig på, hvad søndagens modstandere fra Farum kan finde på. Fredag var planlagt fridag og i dag træner holdet taktisk på, hvad de blå/sorte kan gøre for at gøre ondt på FC Nordsjælland.

Her billeder fra fredagens »herrelige« træning. Foto: Jeppe Lodberg