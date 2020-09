Bynjamin Salievski, som hér sparker straffespark i en kamp for et par år siden, er blevet testet positiv for corona. Han har det dog fint og har ikke følt sig syg, fortæller Ishøj-træner Erdogan Aslan. Foto: Jeppe Lodberg

Coronaen har ramt sjællandske hold

Både Ishøj og RB06 fik i weekenden udsat deres kampe på grund af corona-smitte i trupperne, og også Vordingborg er blevet ramt af coronaens grimme ansigt. Alt i alt giver det et billede af en allerede mudret DS-sæson, som i værste fald kan ende med at blive afblæst før tid i lighed med 2019/2020-sæsonen.

