Coronaen aflyser to Roskilde-kampe

Det er i Roskildes egne rækker, at der er mistanke om et coronatilfælde. Det fortæller holdets assistenttræner, Emil Dahl.

For Roskildes vedkommende stopper udskydelserne dog ikke hér. For på søndag skulle holdet have gæstet U19-Ligaens suveræne førerhold, GOG, men hér har corona også sat en stopper for opgøret.