Corona udsætter TMS-kamp

Lørdag eftermiddag skulle TMS Ringsteds kvinder i 1. division have spillet årets sidste kamp med turen til Ringkøbing og endnu en svær kamp i vente.

Den bliver ikke til noget. Torsdag meddelte Ringkøbing, at en spiller i truppen er testet positiv med corona.

»Vi har en enkelt spiller, der er blevet testet positiv for COVID19 efter tirsdagens træning, som er den eneste træning vi har haft i denne uge. Holdet er nu i isolation, og vi afventer testresultater fra de øvrige på holdet, som alle følger retningslinierne, som vi har fået fra smittesporing.«

Videre:

»Kampen på lørdag mod Ringsted er udsat. Vi krydser fingre for, at det bliver ved den ene positive test. Alle har meldt ind, at de har det godt og indtil videre har ingen symptomer,« skriver klubben på Facebook.