Corona-pause gør ondt i HB Køge

Sport DAGBLADET - 15. marts 2020 Af Anders Kamper

Alle danske fodboldklubber har sendt deres spillere og øvrige personale hjem, og her er HB Køge ingen undtagelse.

Klubben troede til det sidste, at kampen i torsdags mod Hvidovre ville blive spillet, men det gjorde den ikke, og nu er alt lagt ned på ubestemt tid på grund af coronavirussen.

- Vi har sendt hele truppen, trænerstab og administrationen hjem. For spillertruppens vedkommende med et individuelt træningsprogram og med en melding om at vi pt. ikke kan sige noget om, hvornår vi kan træne sammen igen. Som klub er vi desuden ved at forberede os på, at turneringen kan komme til at løbe ud over det planlagte, og dermed ændre i ferieplaner osv. På kontoret bliver der enten holdt ferie, eller arbejdet hjemmefra. Vi har etableret en ordning, hvor der altid er én person til at løfte de løbende opgaver, der er der, fortæller direktør Per Rud til klubbens hjemmeside.

- Det er helt klart en udfordring for alle. Fodbold er noget, man udøver kollektivt. Pt. er vi alle nødt til at arbejde målrettet, individuelt. Det kræver disciplin og planlægning. Men jeg tror selvfølgelig på, at vores spillere og medarbejdere alle er klar på opgaven. I enhver udfordring, er der en kæmpe forløsning, når vi lykkes til sidst, siger Rud.

HB Køges årlige og stort anlagte Fest & Auktion er også ramt.

- Vi har måtte udsætte Fest & Auktion og der kommer ingen indtægter fra aktiviteter i NETVÆRKET og fra match day-aktiviteter. Det gør selvfølgelig ondt. Det betyder også, at vi virkelig har brug for al den opbakning, vi kan få fra partnerne. Vi håber derfor at vores partnere vil holde ved i denne hårde tid, siger Rud.

- Flytningen af et stort arrangement som Fest & Auktion gør også virkelig ondt her og nu, da den aften plejer at være en rigtig god indtægtskilde for klubben.

Per Rud oplyser, at han og HB Køge er ved at finde ud af, hvordan klubben kan få del i de hjælpepakker, som er på vej fra regeringen.