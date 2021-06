De limegrønne fra Taastrup og de mørkeblå fra Greve må vente til på onsdag med at få spillet deres sæson færdig. Foto: Jeppe Lodberg

Corona aflyste afslutningsfesterne i Greve og Taastrup

Sport DAGBLADET - 27. juni 2021 kl. 13:53 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen

Greve og Taastrup FC blev ufrivilligt »hovedpersoner« i dén beslutning, som DBU tog fredag om at rykke hele fire kampe fra lørdag til onsdag. For i Greves trup var der nemlig et enkelt coronatilfælde, som blev opdaget fredag formiddag - og det samme var tilfældet for Taastrups modstander, KFUM.

Så dermed blev kampene Tårnby-Greve og KFUM-Taastrup flyttet til på onsdag - men ikke nok med dét. For da der også er nedrykningsimplikationer på spil i opgørene BF-Vordingborg og Union-Otterup, er også de to opgør blevet rykket til onsdag, og på dén måde blev lørdagens ellers fulde runde i nedrykningsspillet temmelig amputeret.

Og rykningen af lørdagens sidste-runde-kamp ærgrer ikke mindst Taastrup-træner Michael Skovby. For selv om vi er ude i de matematiske afkroge, så har TFC for så vidt stadig muligheden for at klare frisag i Danmarksserien - og Skovby havde af flere grunde gerne set det hele afgjort i weekenden.

- Arrh, det er sgu lidt irriterende, må jeg nok sige. Vi var ligesom indstillet på, at det hér skulle være sidste kampdag, uanset om vi så klarede den eller rykkede ned. Spillerne havde planlagt afslutning og fest lørdag aften, men det blev så ikke til noget, siger Skovby og fortsætter.

- Derudover har vi også nogle spillere, som allerede for længst har bestilt ferie i udlandet, og de tager sted hér i weekenden og mandag. Så det er måske et lidt anderledes hold, vi må stille op med på onsdag, siger cheftræneren.

I Greve er der ikke samme irritation over flytningen - ikke mindst al den stund, at de blå-hvide har sit på det tørre allerede og er sikret mod nedrykning.

- Vi ville da gerne have været på ferie, og vi ville da også gerne have haft vores afslutningsfest i går (lørdag, red) - men det er ikke nogen katastrofe for os. Sådan er det jo under de omstændigheder, at vi har en smittet spiller, siger Greve-træner Anton Moestrup, og tilføjer, at han da sagtens kan se, »at det er pisserirriterende for de klubber, der stadig har noget på spil.