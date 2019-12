Rasmus Hansen er klar igen for Roskilde. Foto: Anders Kamper

Comeback til Rasmus Hansen

Sport DAGBLADET - 13. december 2019 kl. 18:57 Af Jeppe Lodberg

Han var om nogen spilleren, der førte Roskilde Håndbolds mænd op i 1. division sidst på foråret - men i sæsonpremieren mod FIF gik det galt for playmaker Rasmus Hansen.

Midt i anden halvleg fik han en voldsom tackling og røg i gulvet med et brag. Han nåede lige at sætte sig op og råbe »hvad f.... sker der«, inden smerterne blev for voldsomme og han måtte fragtes ud til isposer en masse.

Frygten var et overrevet korsbånd, men Rasmus Hansen slap med en forstuvning, og i stedet for års pause blev han stillet i udsigt, at han nok kunne være i gang igen omkring nærmeste årsskifte.

Og det er så åbenbart nu - Rasmus Hansen er klar til comeback, når Roskilde lørdag skal på besøg hos FIF.

- Det er skønt. Jeg glæder mig præcis som en lille dreng, og det er jo meget passende, at det bliver mod FIF. Turneringen vender jo nu, så jeg kommer til at møde alle holdene - jeg glæder mig bare så meget.

- Det er gået noget hurtigere, end jeg havde regnet med, og da jeg sad for halvanden måned siden og så de andre spille, var det med en følelse af, at det der med december eller januar, de havde snakket om - det var da vist ikke ret realistisk. Men det er gået rigtigt godt i de sidste par uger med genoptræningen. Vores fys'er har bare væert gode til at lytte til mit knæ (det venstre) og gradvist skrue op for belastningen, siger Rasmus Hansen.

Han spillede med sidste lørdag for roskildensernes andethold, der tabte til Ydun fra toppen af 3. division - udelukkende i forsvaret. Og i denne uge har han kunnet træne fuldt med holdkammeraterne.

- Det gik fint, og det er også mest i forsvaret, at jeg er tiltænkt en rolle mod FIF. Jeg skal jo ikke ind og spille to gange 30 minutter med det samme. Der mangler stadig nogle procent, siger Rasmus Hansen, der ikke er det mindste nervøs ved ikke at kunne falde ind i spillet, selv om Roskilde har ændret ret klar stil, siden dels oprykningen, dels han sidst var med.

- Det er fedt. Jeg tror, at vi startede for naivt med bulder og brag, da vi kom op. Vi har mere lært at spille som et 1. divisionshold nu, og jeg har jo siddet på tribunen og kunne følge med i holdets udvikling og været med omkring træningen. Så der er ikke noget overraskende for mig.

- Og det er jo altid nemmere at sætte farten ned end op, pointerer Rasmus Hansen med et smil.