Comeback og forlængelse i TMS

Efter nogle sæsoners fravær fra 1. holdet i TMS Ringsted bliver der comeback til målvogter Christina Gregersen den kommende sæson, når hun træder ind i 1. holdstruppen. Her skal hun danne trio med Stephanie Rasmussen og Martine Andersen, hvor det så samtidig står klart, at TMS mister målvogterprofilen Kamilla Davidsen.

- Efter en pause fra at spille på 1. holdet grundet arbejdsmæssige forhold glæder jeg mig til på ny at spille elitehåndbold. Det er noget ganske særligt at spille på 1. holdet. Den nerve og den professionalisme og seriøsitet, som du finder på hold 1, tiltaler mig, og den finder du ikke noget andet sted. Jeg håber meget, at jeg med min erfaring såvel på som uden for banen kan bidrage til at højne den unge spillertrups niveau, siger målvogteren.