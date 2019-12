Claus i cykelforretningen »Empire Cycling«. Hér står han med Mads Pedersens absolut »custom made« Trek-cykel. En cykel, som udelukkende blev specialfremstillet til Mads, fordi han blev verdensmester i september. Foto: Thomas Olsen

Claus Pedersen nyder sit nye liv i fulde drag

Sport DAGBLADET - 19. december 2019 kl. 12:33 Af Kasper Nørgaard Hansen

- Mads er helt utrolig gavmild, og det har han altid været.

Sådan siger Claus Pedersen med reference til sønnike Mads Pedersen - som sidste år indfriede et meget storsindet og gammelt løfte til sin far.

- En gang allerede som 13-14-årig sagde Mads til mig, at når han havde tjent nok på sin cykling til det, så ville han sørge for, at jeg ikke længere behøvede at stå op klokken 4 om morgenen og arbejde 60-70 timer om ugen i min vognmandsforretning. Og det har han så gjort nu. Der er altså ikke mange på den alder, der tænker sådan, siger en forståeligt stolt far.

Claus kigger rundt i sin cykelforretning, som han, Mads og mekanikeren Tim Perlblad åbnede op sidste år.

»Empire Cycling« er dens majestætiske navn, men den er nærmere en lille cykelhule. Man åbner noget, der ligner en ladedør ind til en lavtloftet tilbygning - stadig ligner det ingenting - indtil man træder rigtigt ind og ser i omegnen af en 25-30 high end-cykler enten hænge på væggen eller stå i stativer på gulvet.

Mest af alt springer særligt to cykler i øjnene - og det er vel at mærke cykler, der ikke er til salg. Den ene er dén cykel, som Mads Pedersen kørte på, da han sikrede sig verdensmesterskabet i september - og den anden er den helt særligt fremstillede verdensmestercykel, som han fik et par dage efter triumfen. Cyklen, som hele verdens store cykelmedier flokkedes om at vise billeder af - fordi det er cyklen, der kun findes én af i hele verden - ja, den står netop hér og tager sig godt ud.

Hvordan startede hele det hér projekt op?

- Mads kender Tim fra Holbæk Cykelcenter, hvor Mads som knægt var fejedreng, og hvor Tim var ansat som mekaniker. Og Tim har lokalerne, da han bor lige hér over for, siger Claus og peger ud mod gårdspladsen og de omkringliggende boliger, der ligger på matriklen lidt uden for Tølløse.

Claus fortsætter:

- Så vi satte os ned en dag sidste sommer og aftalte, at Mads stod for at skyde pengene i, og så skulle Tim og jeg drive forretningen i dagligdagen. Og vi gav hinanden håndslag på, at lige meget hvad der skete, så skulle vi ikke blive uvenner. Vi aftalte at være ærlige omkring det hele, og at Mads ikke blander sig i det daglige.

Til en start var mekaninker-Tim ansat på deltid, mens Claus også stadig på dét tidspunkt havde en dag om ugen væk fra butikken. En ugentlig dag som blev brugt på vognmandsforretningen. Men cykelforretningen gik ganske godt, og inden længe var det tid til en evaluering.

- Vi besluttede, at Tim kunne blive fuldtidsansat, og at jeg samtidig godt kunne sælge min vognmandsforretning. Man kan vel ikke helt sige, at jeg er blevet fuldstidsansat herude, for jeg har ikke nogen fast arbejdstid.

- Men jeg hjælper Mads på alle mulige forskellige måder i det daglige, og så står jeg for alt det administrative i forretningen. Mads er fuldstændig ligeglad med at tjene penge på det hér - det skal bare løbe rundt, fortæller Claus med et smil.

Han ligner i den grad en mand, der er havnet på den rette hylde.