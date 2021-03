Chok: Uventede point til TMS Ringsted

TMS Ringsteds herrer i bunden af Håndboldligaen er helt uventet blevet tildelt to point, hvilket kan få stor indflydelse på holdets bestræbelser på at blive i Ligaen.

Sagen er, at Bjerringbro-Silkeborg i tre kampe har brugt Sasser Valde-Helveg i tre kampe, uden at papirerne var i orden. Også KIF Kolding og TTH Holstebro tildeles to point, mens BSH fratrækkes seks.

De to point til TMS betyder, at holdet nu kun er et point fra Lemvig i bunden og således kun skal vinde en af de sidste tre kampe og ikke to som tidligere.

Dansk Håndbold Forbund skriver om afgørelsen:

"Spilleren var udlejet til Lemvig Thyborøn Håndbold, men lejekontrakten blev afbrudt i utide, da BSH ønskede aftalen annulleret pr. 31. december 2020. Der er fejlagtigt ikke sendt besked til Dansk Håndbold Forbund om afbrydelsen, ligesom spillercertifikatet ikke var hos BSH, og derfor har spilleren ikke været spilleberettiget for BSH i de tre kampe.

I Ligareglementet § 11, stk. 2 fremgår det, at det er foreningens ansvar, at deltagende spillere er spilleberettigede. Benyttelse af spillere, der ikke er berettiget, medfører bøde samt tab af kamp. Der er således tale om en objektiv regel, der ikke giver mulighed for at sanktionere anderledes."

BSH har nu en uge til at anke, så TMS Ringsted og de andre klubber skal ikke glæde sig alt for meget for hurtigt.