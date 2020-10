Cheftræner stopper i FC Roskilde

Søndag eftermiddag meddeler klubben, at den var valgt at opsige samarbejdet. Uddberg blev hentet i moderklubben RB06, hvor han havde ført 1. holdet op i sjællandsserien.

- Efter den sidste tids resultater har jeg haft en samtale med Morten Uddberg. Vi har besluttet i gensidig forståelse, at ophæve samarbejdet pr. dags dato. Vi er kede af situationen, men tror på, at dette er den rigtige beslutning for FC Roskilde. Vi er i dialog med forskellige trænerkandidater og håber at have en afklaring snarest, siger klubejer i FC Roskilde, Carsten Salomonsson.