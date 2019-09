Weekendens helt, Patrik Unger (tv.) sammen med Liam Jordan - efter ankomsten til København. Foto: Per Rud.

Chefens bøn: Tag til Sydafrika og hent vores spiller hjem

Sport DAGBLADET - 16. september 2019 kl. 21:34 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 21-årige Køge-dreng Patrik Unger er normalt en mindre brik i det store maskineri, der tilsammen hedder HB Køge. Patrik har til klubbens hjemmekampe tjansen som ham, der optager kampene på video - og det har han i øvrigt gjort i et par år nu og trives fint med det.

Men i fredags blev Ungers ansvarsområde pludselig udvidet betydeligt: Det viste sig nemlig, at én af førsteholdets store profiler, sydafrikanske Liam Jordan, var havnet i en kattepine, da han var tilbage i hjemlandet i forbindelse med en landskamp.

Jordan er nemlig lige nu ved at få fornyet sin opholdstilladelse, og havde til rejsen fået udleveret et midlertidigt stykke papir, som skulle kunne sikre ham den nødvendige legitimation omkring indrejsen til Danmark efter turen til Sydafrika. Men så nemt skulle det ikke gå for HB Køge-spilleren, fortæller Patrik Unger til DAGBLADET/sn.dk.

- Liam var faktisk kommet igennem gaten i lufthavnen i Johannesburg med det omtalte stykke papir, men på vej ind i flyet fik han at vide, at han ikke kunne komme med alligevel, da myndighederne i Frankfurt (et mellemlandingssted inden København, red.) ikke ville godkende dét omtalte papir, fortæller Patrik Unger, og tilføjer:

- Man ville se selve hans opholdstilladelse - altså dén, der nu var blevet fornyet. Det er et fysisk dokument, som minder om et kørekort - og det var dét, som flypersonalet ville se, før de ville tage ham med.

- Problemet med dét var jo så bare, at det fornyede dokument i mellemtiden var blevet sendt hjem til Liams danske adresse, mens han selv var i Sydafrika, refererer Unger om den spegede sag.

Og hér er det, at HB Køge-medarbejderen i det hele taget selv kommer ind i billedet. For nu var det blevet fredag middag, og HB Køge skulle som bekendt spille mod Næstved søndag. Og en sportschef som Per Rud vil gøre rigtig meget for at få én af holdets største profiler med i et vigtigt 1. divisionsopgør..

- Ja, så var det, at Rud ringede til mig ved middagstid og spurgte, hvad jeg skulle lave i weekenden. Jeg svarede, at jeg nok ikke skulle så meget. Hvorpå han så spurgte, om jeg havde lyst til at flyve til Sydafrika med det samme! Min respons var, at jeg bare begyndte at grine. Jeg troede, det var en dårlig joke - men den var jo så god nok!

Patrik Unger blev med andre ord bedt om at tage hele vejen til Sydafrika med Liam Jordans fornyede opholdstilladelse - og dét sagde Køge-drengen såmænd ja til. Uden i øvrigt at kræve andet for det end flyrejsen betalt plus lidt forplejning undervejs.

Som om hele historien ikke var vild nok, startede nu i øvrigt en større lavine af forsinkede og aflyste flyafgange i forskellige internationale lufthavne.

Alt sammen endte det med, at da Liam og Patrik endelig sammen kom tilbage til Danmark - med alle formaliteterne klaret - ja, så var det blevet søndag morgen kl. 9. Og Patrik havde på dét tidspunkt været undervejs i omkring 40 timer - mens Liam absolut heller ikke ligefrem var frisk.

- Man kan vel godt sige, at der derfor var en god grund til at Liam startede på bænken mod Næstved. Han var nok lidt smadret, siger Patrik Unger med et grin. Jordan kom i øvrigt ind i de sidste 20 minutter af 1-1-kampen - og gjorde det efter omstændighederne ganske fint.

For Patrik Unger er det nu tid til refleksion over en weekend, han ikke lige glemmer foreløbig:

- Alt i alt har det været en fuldstændig vild tur. Men Liam er heldigvis super behagelig og en rigtig god fyr. Så det har været dét værd, synes jeg.