Cavnic gider ikke høre undskyldninger

Det er muligt, at HB Køge er ramt af mange skader, men det gider anfører i lørdags 1-3 kamp mod Nykøbing FC, Nemanja Cavnic, ikke ikke fokusere på.

Det gør han tydeligt klart i en snak bagefter.

- Det er altid ærgerligt at tabe, men i dag gjorde vi det til et bedre hold. Vi skal steppe op med nogle ting i vores spil: energien, vi havde i starten, forsvandt da de scorede deres første mål. Intensiteten i vores spil forsvandt, og vi skal arbejde som et hold, hvis vi skal vinde, siger Cavnic.

- Vi skal være en enhed og ikke spille individuelt, så alle skal se sig selv i spejlet og spørge, hvordan han spillede i dag. Forhåbentlig kommer alle tilbage på mandag med ny energi, for der er kamp på onsdag og lørdag, og det er et hårdt program netop nu. Hvis vi er, hvor vi skal være, så skal vi nok komme godt igen. I dag var det små detaljer, der blev afgørende, og når han giver sin modstander tre lette mål, hvad skal man så forvente?

Men I har mange skader, og mange unge spillere er i kamp - hvordan ser du på det?

- Det er ingen undskyldning! Vi skal være glade for, som de unge spillere gør det, og de vil spille og være med. Vi mere erfarne skal så steppe op og hjælpe og støtte dem. Skader er ingen undskyldning. Der er skader i alle klubber, så det handler om, hvordan man man håndterer dem og hvordan andre tager over. De skal være med til at tage noget af ansvaret fra de unge, så de ikke føler presset. Alle spillere fortjener at være i vores trup, ellers var de her ikke, siger Cavnic.

Men I har fem-seks mand og og måske flere..

- Jeg ved det, jeg ved det. Vi skal steppe op. Vi har nok erfaring og kvalitet til at klare os alligevel. Hvis vi rutinerede præsterer, så følger de unge efter.

Frygter du kampen mod Helsingør onsdag?

- Nej! Jeg frygter ikke nogen. Det er fodbold, og det er, hvad det er. Det er ingen skam at tabe til et bedre hold, så vi gør vores bedste og taber, så er det sådan. Det vigtigste er, at vi viser den rette attitude, og har vi den, så øger vi chancen for et godt resultat. I slutenden skal vi kunne se os i spejlet og sige, at vi har gjort, hvad vi kunne. Det bliver svært på onsdag, men det er der, vi skal vise vores karakter og styrke, og ærlig talt: jeg ser frem til den kamp, siger Nemanja Cavnic.