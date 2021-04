Carusa-hattrick knuser FC Nordsjælland

Kampen om det danske mesterskab i kvindefodbold har udviklet sig til at blive en duel mellem HB Køge og Brøndby.

Lørdag eftermiddag vandt HB Køge med knusende sikre 5-0 hjemme over FC Nordsjælland, og samtidig måtte Brøndby ind i overtiden for at slå FC Thy, mens Fortuna Hjørring spillede uafgjort mod KoldingQ.

I Køge snuppede den irske landsholdsangriber angriber Kyra Carusa hovedrollen med et hattrick (1-0, 2-0, 3-0), og det var samtidig en fornem markering af, at hun fredag forlængede kontrakten med HB Køge med to år sammen med Kelly Fitzgerald.

4-0 stod Lærke Bjergager Niklasson for, inden Stephanie Ribeiro øgede til 5-0 i den solide sejr. I den anden ende havde FC Nordsjælland ikke meget at byde på, men et par fine forsøg blev det da til.

HB Køge mangler seks kampe i slutspillet og lukker af mod Brøndby på egen bane Grundlovsdag, 5.juni, hvilket kan blive en ren DM-finale.