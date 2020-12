Ken Cardozo i Rødvig, hvor der er udsigt over havnen og vandet. Her er han og familien faldet til. Foto: Anders Kamper

Cardozo, håndbold-kærlighed og klinten

DAGBLADET - 14. december 2020 kl. 08:55 Af Anders Kamper

Fra den øredøvende larm og den knaldrøde gummibåd i Dansk Kabel TV Arena i Ringsted til havnen i Rødvig er der 54 kilometer.

Mentalt synes der en del længere, og denne formiddag i en lejlighed på havnen på det sydøstlige Stevns er der ikke meget, der emmer af harpiks, håndbold, larm og brokken sig fra trænerne på de to bænke.

Gennem en sprække fra vinduerne høres den evige susen og syngen fra sejlbådenes vuggende master i efterårsvinden, og i det fjerne anes sommerhusområdet på den anden side af havneområdet.

Her, på 1. salen over Café Klintens Sandwichproviant, har Ken Cardozo, kæresten Mia og sønnen Hugo på seks år slået sig ned. Uden en eneste relation til Stevns, Rødvig eller området, andet end umiddelbar kærlighed.

Og et fejlkøb af et hus til en start, da de boede i Sydhavnen i København og Ken ikke havde gjort sig tanker om, hvor Stevns var placeret rent geografisk i forhold til jobbet.

Den er god nok.

Huset lå i Gevnø, så turen til arbejdet i Birkerød blev for lang, og hvad gør en driftig mand så?

Ja, planen var oprindelig at komme tilbage til København, men da et tomt lokale på havnen pludselig blev en mulighed, blev planerne ændret, og dette en realitet. En større renovering kom i gang, og herefter åbnede caféen i juni 2019. I år blev der efter korte overvejelser og drøftelser med Hans Jørgen Rasmussen, der i øvrigt ejer lokalerne på havnen, indkøbt og bygget en speciel Triton pontonbåd i Sydeuropa.

Gjort af en 47-årig mand, der er opvokset i Odsherred og kender alt til turister og det at være købmand fra den egn. Det har Ken Cardozo været fra barnsben - købmand - og fra han var ganske ung har han også haft en kærlighed til håndbold.

Ken Cardozo som obervatør i samtale med dommerne inden en kamp.



I 35 år er han kommet i danske og udenlandske haller. Først som spiller, inden dommergerningen tog over og førte ham til Ligaen i fem år. Derefter blev han observatør til topkampene i dansk håndbold med sæde ved dommerbordet med ret og pligt til at sætte Fredin, Dalmose, Krickau, Veje, Wulff, Rensch og alle de andre trænere på plads, hvis det skal til.

- Når jeg sidder ved bordet, så er min opgave at sikre, at bænkene opfører sig ordentligt, skabe arbejdsro til dommerne, at der er korrekt tid og målscore, kigge efter udskiftningsfejl og at der ikke sker kendelser på banen, der kan protesteres over. Efter kampen analyserer vi kampen på video, hvor jeg har fremkaldt episoder, som kan benyttes til videre udvikling. Vi har herefter en længere dialog, og der skal findes løsningsforslag til brug for dommerne fremadrettet. En til to dage efter sendes en skriftlig redegørelse til dommerne inklusiv pointscoren for kampen, fortæller Ken Cardozo dagen efter en kamp i Bavnehøj Arena i København.

Hvordan sikrer du ro på bænkene, hvor der kan være ret livligt?

- Ved at lytte og give dem ret en gang imellem. Trænerne søger ofte en form for anerkendelse fra vores side, en at læsse af på, uden at det koster dem noget. Tror de. Der er i mange kampe en rigtig god dialog, men når den forsvinder, så går man ned og beder dem at få styr på deres bænk og dem selv og forsøger at få dem til at koncentrere sig om opgaven på banen. Derefter er der straf.

Tror de...

- Trænerne føler, at de kan sige en del mere til observatøren end til dommerne fordi vi måske ser lidt mere gennem fingrene med, hvad der bliver sagt. Vi ser ofte tingene fra samme vinkel, imens dommerne ser tingene fra en anden, så jeg kan godt give trænerne ret nogle gange, men dommerne ser noget andet, og deres vurderinger er jo dem, der bliver effektueret. I trænernes øjne har jeg mere overskud til at snakke end dommerne, men i virkeligheden synes jeg, det er sværere at være observatør end at være dommer. Det har jeg først erfaret efter jeg er stoppet med at dømme, meget sværere, pointerer Ken Cardozo, der taler af erfaring.

I samtale med dommerne.



Nemmere at være dommer - Med fare for ballade fra dommerne, så er det 100 gange nemmere at være dommer, og nogle af de aktive dommere på højere niveau, der i dag nogle gange er observatører siger, at det er håbløst svært at være observatør.

Hvorfor?

- Som dommer laver du fejl. Og det er helt ok at fejle, men som observatør skal du sikre, at det ikke ender i en protest, så jeg skal kunne reglerne til hudløshed, og samtidig kunne træffe beslutningen under stort pres. Når alt spidser til på banen, fysisk og psykisk, og stillingen lige og det hele koger med 10 sekunder tilbage, så skal jeg vide helt præcist, hvad der er det rigtige. Vi kender jo reglerne, læser dem jævnligt og bliver testet flere gange årligt, men jeg vil vove den påstand, at der ikke findes sportsgrene, der har mere komplicerede regler end håndbold. Det er helt vildt - fordi det handler om fortolkning. Når det er allermest hedt for dem, det betyder mest for, så skal jeg i tvivlstilfælde være sikker på, at der træffes en rigtig beslutning på banen, betoner Cardozo.

- Der er også kommet mange flere udskiftninger i håndbold end tidligere, og der skal jeg holde øje med, at de foretages korrekt. Samtidig skal jeg holde øje med, hvad der sker på banen for at kunne udvikle dommerne og assistere dem, hvis der er tvivl om en kendelse. Dertil kommer så bænkene, hvor bølgerne indimellem går højt, siger Ken Cardozo.

Med de mange opgaver og spillets udvikling igennem årene, hvor hastigheden er øget og der til stadighed er mere pres på alle spillets parter ser han hellere end gerne en opsplitning af rollerne som observatør og dommerudvikler.

- At vi skal holde øje med alt på banen og bænkene og udvikle dommerne samtidig og være under det pres, vi nogle gange er, er urimeligt, hvis vi vil levere det produkt sporten fortjener. Det handler sikkert om økonomi, men stod det til mig, og skulle jeg vælge ville det være udviklingsdelen der havde højeste prioritet siger Cardozo.

En fod i hovedet Hans vej til Ligaen som dommer og nu observatør startede allerede som 10-årig og målmand hjemme i Højby i Odsherred. Herfra gik turen til Holbæk og Virum og den bedste ungdomsrække, men Cardozo havde den kedelige vane at plante en fod i hovedet (!) på fløjspillerne, når de kom flyvende og landede i feltet, og det kostede hos dommerne...

Det blev han så selv allerede som 15-årig. Det var mere spændende, og en livsbane var fundet.

- Jeg synes selv, jeg var god til det, men det er jeg ikke sikker på, at andre synes! Det var spændende, og i starten handlede det om kontrol, det at bestemme, og jeg fik hurtigt kampe i seniorrækkerne. Jeg kunne lide at lede og styre, så jeg kørte rundt på min søsters knallert til kampe i hele Nordvestsjælland: Kalundborg og Rørby-Værslev og hvad de haller og byer ellers hedder. Det betød alt for mig at være dommer, og jeg blev beriget på så mange områder, og det samme gælder i dag. At være dommer, er den bedste lederuddannelse,

du kan få til, og jeg har gået på college i USA og flere universiteter og har et hav af lederkurser, men ikke nogle af disse har givet mig det, som håndbolden har rent ledelsesmæssigt.

- Håndbolden lærte mig at erkende fejl og også hvordan man kommer videre og det at sætte sig ind i andres tanker og måder at agere på under pres. Den har også lært mig, at det er i orden at lave fejl, ja rent faktisk ret sundt. Håndbolden har i den høj grad rykket mig som person og som leder, og håndbolden har givet mig sulten på mere, da jeg var yngre. Den har konstant rykket mine grænser og skabt en utrolig nysgerrighed. Der er meget mere derude, man kan lære, og man kan arbejde med sig selv på mange områder.

- Igennem årene har jeg takket nej til mange jobtilbud på grund af håndbolden, netop fordi den har betydet så meget for mig. Under ingen omstændigheder ville jeg melde fra til kampe eller mulighederne for karriere inden for sporten, hvilket har haft mange omkostninger, herunder afsavn til familiefester og hygge med venner. Til gengæld har sporten givet et stort netværk og en masse relationer rundt omkring i hele verden, siger Cardozo.

For åbenmundet I dommerkredse har han i årevis været kendt for ikke at kunne tie stille, og han ser nærmest et kald i at udvikle og coache mennesker - om det så er dommere eller en sommeransat pige i caféen. Derfor var vejen til toppen ikke snorlige, men lang og snørklet for ham. Han var for åbenmundet for mange gange og ville bare ikke føje sig eller bøje sig, og det kostede 13 år i 2. division, hvor dommerkarrieren nærmest var sat på hold.

- Jeg havde en - set i bakspejlet - irriterende tendens til at være fortaler for dem, der havde udfordringer. Der var meget hierarki i dommerverdenen dengang, og hvis man sagde noget for højt og for tydeligt, så gik der lidt længere tid med at rykke sig. Jeg var dog ligeglad og talte højt om behov og de problemer, der var, og derfor udviklede jeg mig ikke i årene i 2. division. Det var de samme, der kiggede på mig, og jeg kom ikke videre, for jeg var ikke villig til at tie stille, og jeg brugte mine ressourcer uklogt.

Hvorfor kunne du tie stille?

- Fordi nogen skulle gå imod systemet - og hvis der var uretfærdigheder, der ikke blev talt om og hørt, så synes jeg, de skulle bringes frem til de mennesker, der sad med magten. Alle de kloge dommere holdt mund, men det kunne jeg ikke.

Fakta Ken Larsen Cardozo

48 år

Hans arbejds-CV:

1985-86: Høve købmanden

1986-87: High School, USA

1988-90: University, CDU, Denver Law

1990-91: Butikschef, København

1991-93: Medejer, fotoforretning, Magasin, Kgs. Nytorv

1993-95: Filialleder/Distriktschef, Aldi

1995-98: Vicedirektør, European Business, Carlan ltd.

1998-99: Købmand, Jægerspris

1999-2001: Varehuschef, Kvickly

2001-04: Distriktschef, DSB Kiosk & Restauranter

2004-06: Forretningschef Dagrofa Engros Kbh.

2006-08: Indehaver af café på Østerbro

2008-10: Multibusiness manager SSP (lufthavnen)

2010-14: Areasales manager Q8 i København

2014-17: Topstore manager, Jysk.

2017-19: Varehuschef Føtex, København

2019: Café i Rødvig

2020: Direktør i Klintens Boattours



Efternavnet Cardozo kommer fra et tidligere ægteskab. Hvor kommer det fra, at du ikke kunne eller ville tie stille?

- Jeg har altid følt, at dem, der måske ikke har evnen eller ikke tør sige noget - deres ord skal høres, og mange dommere og venner ringer til mig, hvis noget virkelig er galt, og så forsøger jeg altid at hjælpe dem, hvis jeg kan. Der var konstant dommere, der kontaktede mig med et eller andet. Jeg var ikke talerør for dem, men jeg har været brugt meget og taget mange af deres personlige kampe.

Og det gik forud for dine egne ambitioner?

- Ja, det gjorde det, og det kostede mig min karriere i noget tid. På et tidspunkt var der så en, der sagde til mig: »Nu holder du mund i et år, og så er jeg sikker på, at du rykker dig«. Det gjorde jeg, men det var svært! Den person er jeg dybt taknemmelig for at have i min vennekreds i dag.

Ganske rigtigt. Efter 13 års ophold i 2. division kom Ken Cardozo og håndboldmakker og rigtig god ven Tommy Rugaard i 2010 op i »eliten«, der dækker 1. division og Ligaen.

De to blev - »desværre,« siger Cardozo - skilt ad, og året efter kom Cardozo op i Ligaen og blev makker med Henrik Johnsen. De var sammen i fem år i Ligaen, inden Ken Cardozo stoppede i 2017.

Helt smadret Han kunne ikke bestå løbetesten grundet ømme og overbelastede akillessener.

- De var fuldstændig smadret, og jeg kunne ikke gå en uge efter en kamp. Jeg skjulte det for alle, og jeg var nok den dommer, der bevægede mig mindst af alle, siges der. Folk troede ikke, jeg gad løbe eller var i dårlig form, men jeg kunne ikke, så jeg luntede og levede på at være forudseende. Jeg tror, jeg har brugt halvdelen af mine ressourcer på at placere mig rigtigt på banen og tænke på, hvor jeg skulle hen for ikke at belaste mig selv for meget. De sidste 10 år var et smertehelvede, og jeg måtte til omtest mange gange for at få lov til at dømme, og her formåede jeg dog at kæmpe mig igennem. Hvis jeg i dag går to kilometer, så har jeg ondt i hælene et par dage.

Operationer og »hundredevis« af indgreb hjalp ikke, og den ellers velrenommérede overlæge Ejlif Larsen kunne intet stille op, og Ken Cardozo var hans sidste patient inden kirurgens pensionering.

- Det første år, efter at jeg var stoppet, troede jeg ikke, at verden ville bestå. Turen hjem fra Jylland, hvor jeg havde dumpet løbetesten, var meget lang - i hvert fald det, jeg husker fra turen.

Verden bestod - og består - og Ken Cardozo er ikke det mindste bitter. Han nåede ikke internationale kampe i Danmark fordi han rykkede op for sent aldersmæssigt, men Ligaen og masser af slutspilskampe blev det til, før de ømme sener i hælene fik permanent hvile.

- Jeg kan ikke med ord beskrive, hvor meget det at være dommer har givet mig. Det overstiger de fleste ting i mit liv. Man kan godt finde sin egen vej frem, og nogle gange skal man ikke følge de gængse regler og måder for at få det til at fungere lige så godt. Ikke kun i håndbold, men også som leder. Jeg har brugt alt, hvad dommergerningen har lært mig som leder - for det er fuldstændig sammenligneligt som det at drive en virksomhed at være håndbolddommer. Man er leder begge steder, og jeg har ledet 10, ja 200, ja endda 3000 i Brasilien, og jeg har alle dage kunnet overføre min måde at lede på i håndbolden ind i erhvervslivet.

Hvor længe bliver du ved som observatør?

- Til de ikke kan bruge mig eller til jeg ikke synes, jeg kan bidrage med noget til dommerne længere. Den dag er det slut. Jeg kan ikke se enden på det lige nu, og tilbagemeldingerne og feedback'en fra dommerne er da rigtig fine, og nu skal man jo ikke spørge trænere og spillere...

- Min kærlighed til sporten er lige så stor som for 20 eller 15 år siden, og de kampe jeg dømmer i dag, ofte ungdomskampe, finder jeg også fornøjelse ved. Min bevæggrund for at dømme stadig på lavere niveau er også at holde mig i gang, da udviklingen jo foregår konstant. Jeg bruger rigtig meget tid på det, og det gjorde jeg ikke, hvis jeg ikke kunne li´ det, siger Ken Cardozo, der altså sidder i håndboldhaller om vinteren og står i caféen nedenunder og er bådguide om sommeren.

Har købt en cykel At han er faldet for det liv og området i øvrigt, er tydeligt.

- Jeg er blevet ret vild med Rødvig. Naturen hernede er helt fantastisk. Den bedste måde at beskrive dette på er vel at jeg har købt mig min første cykel i hele mit liv! Jeg har aldrig ejet en cykel, men har kørt knallert, motorcykel, bil, bus og lastbil, men nu har jeg købt en cykel, og den bliver da benyttet rundt på Stevns, og det er klart, man bliver jo ikke så øm som af at gå. Som mine venner har nævnt flere gange: »Okay, hvis du har købt en cykel, så ved vi, at det er der, du vil være!« Her er der et super nærmiljø og supersøde mennesker, der har taget så godt imod os. Folk var lidt tøvende, da vi kom, for »nu kom der en københavner«, men efter vi er åbnet caféen har jeg kun mødt venlighed og søde mennesker. Det er jo ikke hverdagskost, men helt klart noget man godt kan blive høj af. Vi troede, at år to (sommeren i år) ville blive mere rolig end år et, men nej. Folk hernede virker oprigtigt glade for at vi er her, siger Ken Cardozo.

Caféen åbnede som nævnt juni 2019, og i april i år overtog Ken og kæresten lejligheden ovenover caféen.

Så det har været gode sommersæsoner?

- Det har været rigtig fint. Der har været masser af gæster, men vi har udover vores rigtig dygtige ansatte manglet personale. Der har været masser af ansøgere, men ligesom i tidligere jobs, så er jeg krævende med, hvem jeg vil ansætte, så indtil vi finder de rigtige, så må der løbes og arbejdes noget hårdere af os andre. Det er min stil.

Hvem er det du vil ansætte?

- Nogen, der kan give den bedste service og som har lysten til at udvikle sig på et eller andet niveau. Uanset hvor gamle de er, hvor kort tid de skal være her, eventuelt tidligere erfaring, så vil jeg kunne flytte deres grænser fagligt og personligt på den ene eller anden måde.

Ken Cardozo vil udvide forretningen i Rødvig med flere båddture.



Hvad med en ung pige, der kan bare kan servere en øl og en sandwich..?

- Det interesserer mig ikke, og det vil jeg ikke bruge tid på. De skal have sulten til gøre en forskel - kunne give den bedste service, tale med turister, gå med tre tallerkener, multitaske, gøre rent - de skal lære noget af og hos os. Det begrænser åbenbart ansøgerfeltet, og når Stevns er blevet så populært som turistmål og sted at købe sommerhus og med mange tilflyttere, så er der efterspørgsel på medarbejdere. Det tempo, vi har på i caféen og generelt et tjenerjob, er vel nærmest et af de hårdeste jobs, så er man på udkig efter et sted at slå tiden ihjel på eller tjene nogle lette penge, så skal man ikke arbejde for mig. Det meste af sommeren er der mange gæster hernede på havnen, ofte med lang kø både i isboden men også til bestilling af mad, så der skal ske noget. Det et hårdt fysisk, men til gengæld er der lavt til loftet og vanvittigt godt humør, siger caféejeren.

- Med tre til fire på arbejde har der været underbemandet i caféen, vi kunne i 2020 have brugt det dobbelte antal ansatte bag disken og til at servere.

En særlig historie 2020 er altså gået godt, og med til historien hører købet af en turbåd, hvor Ken Cardozo selv er guide på en to timers tur, hvor han ivrigt fortæller, hvorfor Stevns Klint i 2014 blev optaget på Unescos verdensarvsliste. Klinten er et af verdens mest berømte geologiske lokaliteter som et bevis på, at en meteor ramte jorden for 66 millioner år siden og masseudslettede dinosaurer, dyre- og planteliv og meget andet. Et af lagene i klinten er fiskeler fra netop den tid, og det lag er synligt fra vandet og når man går derude. Laget med fiskeler kan ellers kun ses i Japan.

- Det er en fantastisk historie, og jeg har haft alle mulige med derud for at få mere viden, så jeg selv kunne fortælle historien til turisterne. Nedenunder fiskeleret har vi så noget af verdens bedste skrivekridt, som går hundrede vis af meter ned, fortæller Cardozo med en begejstring i stemmen, der ville få hans gamle geografilærer på Grundtvigskolen i Nykøbing Sjælland til at knibe en tåre.

Cardozo gik sammen med sin samarbejdspartner om at investere i en turbåd til 12 personer, så turisterne kan se og høre om Stevns Klint fra vandsiden.

- Båden er købt uden at der er opstillet budgetter. Jeg vidste, at jeg kunne sejle båden, og jeg havde på daværende tidspunkt en klar plan for hvordan og hvornår vi kunne sejle, og resten måtte vi tage til den tid. Det viste sig, at vi ramte rigtigt med prisen, og vi har heldigvis fået masser af gode anmeldelser, og fra midt i juni var der tre til fire ugers ventetid på en tur med båden. Jeg ville ønske, jeg kunne sejle flere ture, men der var ikke tid fordi jeg samtidig skulle passe caféen, når jeg kom i land. Når jeg tænker tilbage har det faktisk været en fuldstændig - fuldstændig - vanvittig sommer. De lokale siger, at der aldrig har været så mange mennesker hernede i Rødvig, som i sommer. Corona er nok en del af årsagen, men også den massive markedsføring af Stevns Klint med de mange tilbud og ikke mindst turbåden har skabt meget interesse - den er omtalt i mange medier. Jeg har ikke markedsført båden et eneste sted, for det kunne jeg ikke nå, siger Cardozo om båden, der ligger indpakket i plastik på den anden side af vejen og venter på bedre vejr, sol og stille vand.

Vil udvide Odsherred-drengen og den senere københavnersnude er altså faldet til i Rødvig, men et kig på Ken Cardozos job-cv afslører en farende svend, der ikke siger nej til opgaver og udfordringer, hvis det skulle være.

- Hvis jeg ikke havde caféen og båden, så kunne jeg ikke se os selv her, men det er sjovt, og så længe det er det, bliver vi ved. Jeg er ikke rastløs, men hvis rastløsheden kommer, så stopper jeg med det samme. Men jeg elsker området, og vi skal fortsætte med caféen, udbygge med flere bådture og næste år finde hjælp til at sejle den og ansætte guides. Jeg har lejet et hus, hvor de ansatte kan bo gratis, mens de er her og arbejder. På den måde får de noget fagligt med hjem om klinten, og jeg er i kontakt med direktøren for Unescos Verdensarv hernede, om vi kan bygge mere på, fortæller Cardozo.

Han vil have kløerne i geologi- og geografistuderende fra universiteter blandt andet i København og Odense, der kan fortælle om klintens særlige historie og arbejde i caféen. Selv vil ejeren servere på land og have lidt færre ture på vandet.

I 2022 åbner Verdensarvscentret i Boesdal Kalkbrud, og der håber Ken Cardozo, at han kan få mulighed for at sætte gæster af og måske endda sejle videre ud ved Højerup kirke. Der er sikkert nogle, der synes at kombinationen af at kunne gå turen på trampestien den ene vej og det at se klinten fra havet på vej hjem vil være en perfekt kombination.

- Det vil dog højst sandsynligt kræve nogle pontoner på vandet og en eller to både mere, men en sådan investering vil vi kigge på, siger Ken Cardozo.

- En bådtur er en superfed adspredelse, og en båd tiltrækker sig opmærksomhed. Jeg elsker at være på vandet, det er fedt, men med minimum 200 ture næste år så skal vi finde hjælp. Båden dernede burde have været større, men sådan bliver man klogere, lyder det fra håndboldmanden, caféejeren og bådguiden.