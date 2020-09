Jonathan Canto prøver at runde Rocco Romeo. Foto: Jeppe Lodberg

Canto er klar

Sport DAGBLADET - 10. september 2020 kl. 10:22 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er alverden til forskel på at spille ungdomsbold og seniorbold. Det er også, hvad Jonathan Canto har hørt, men han kan ikke sige det med sikkerhed, for endnu har den 19-årige midtbanespiller kun prøvet den ene ting.

Siden 12 års alderen har han gjort det i FC København og mestendels som anfører, men oprindelig er han fra Bagsværd, og inden han landede i Parken var han også et smut omkring naboen Østerbro stadion, hvor B93 spiller sine kampe når ikke på anlægget ved Svanemøllen.

Nu er han i HB Køge - på en tre-årig kontrakt, og gamle klub- og holdkammerater som Mathias Høst og Oliver Sonne har gjort det endnu lettere at falde til, end han måske havde frygtet på en gråvejrsdag.

Dem er der nu ikke mange af. Canto har let til smil, og har som gammel FCK'er eksempelvis ikke det fjerneste imod, at det er et par gamle Brøndby-drenge, der nu er hans trænere:

- Det gør mig ikke noget. De er jo også skiftet, griner han afvæbnende og forsikrer, at han vil gøre alt, hvad der er i hans magt for at overbevise cheftræner Auri Skarbalius og assistent Kim Daugaard om, at der er plads til hans 180 centimeter på holdkortet.

Og gerne allerede fredag i sæsonpremieren mod Hvidovre.

- Selvfølgelig skal jeg vænne mig til skridtet fra ungdoms- til seniorbold. Men det er ikke sådan,a t jeg ikke føler, at jeg er klar til at spille seniorbold. Det føler jeg klart, at jeg er, siger Jonathan Canto og betegner sig selv som en spiller, der altid giver sig 100 %, er aggressiv i sit spil og god på bolden.

- Jeg spiller meget med hjertet, siger han i en betoning, så de mexikanske aner mere end anes.

- Og da jeg ikke er så stor, så må jeg spille endnu mere med hjertet.

- Truppen har taget rigtig godt imod mig, og jeg føler, at HB Køge er et rigtigt godt sted at få noget seniorerfaring. Det er et godt niveau, hvor det nok ville være sværere at slå igennem inde hos FCK. Om det er drømmen at komme tilbage dér, ved jeg ikke - nu er jeg her i tre år, så må drømme om noget andet komme på et andet tidspunkt, siger Jonathan Canto.