Noble Okello er nyeste mand i HB Køge. Foto: Brian Romme/HB Køge Foto: HB KOGE

Send til din ven. X Artiklen: Canadier til HB Køge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Canadier til HB Køge

Sport DAGBLADET - 25. september 2020 kl. 10:59 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen

HB Køges canadiske lejesvend, Rocco Romeo, får selskab af holdkammerat fra Toronto FC.

Noble Okello, hedder han, huserer på banens midte og gør det så godt, at han i starten af dette år fik debut på det canadiske landshold.

I første omgang er der tale om en lejeaftale gældende for resten af efterårssæsonen. Han fik sin debut på det canadiske A-landshold i januar blot 19 år gammel.

Midtbanespilleren rager med sine 195 centimeter godt op i luften, og udover sin naturlige styrke i hovedspillet så er han også stærk i pasningsspillet.

- Vi har haft en rigtig god dialog med Toronto FC og Noble Okello, og er rigtig, rigtig glade for at skiftet er faldet på plads. Vi har igennem hele transfervinduet været på udkig efter en 6'er, der kan være med til at skærpe konkurrencen på midtbanen yderligere, og med Noble på plads har vi fået vores ønske opfyldt, udtaler HB Køge-direktør Per Rud til HB Køges hjemmeside og fortsætter.

- Okello er en dygtig balancespiller og virkelig god med sine pasninger. Vi glæder os til at han hurtigt tilpasser sig så han kan byde sig til og gøre sig gældende i 1. Division«.

Lejeaftalen er kommet i stand gennem Capelli Sports fodboldnetværk, der har været med til at bane vejen for Noble Okellos skifte til HB Køge.

- Vi er meget glade for vores samarbejde med Toronto FC, som er kommet i orden via Capelli Sport-netværket. Der er store perspektiver både på kort og langt sigt, siger Per Rud.

Den nu 20-årige Noble Okello fik sin MLS-debut, da han i juli måned blev skiftet ind i Toronto FC's MLS-slutspilskamp mod New England Revolution. Han står noteret for otte ungdomslandskampe og 2 A-landskampe for Canada.