Bundsholdstræner savner medgang

20. oktober 2020 Af Anders Kamper

Otte kampe, et point, og i lørdags et tæt 1-2 nederlag hjemme til Roskilde KFUM.

Det er hårde tider for AB Tårnby i bunden af 2. division, pulje 2.

- Vi skulle have haft mere ud af den kamp, men når man er bagud 2-0 efter 11 minutter og faste aftaler ikke bliver overholdt, så er det op ad bakke. Vi kom 2-1, men fodbold drejer sig om at være skarpe i begge felter, og det er vi ikke. Specielt ikke i vores eget, men vi scorer heller ikke nok mål i forhold til, hvad vi sætter op eller er tæt på at sætte op, siger AB Tårnby-træner Thomas Søndergaard Petersen efter nederlaget til KFUM.

- Inden kampen snakkede vi om, at hvis vi ikke vinder, så er vi langt fra at have kontakt med »feltet« i rækken. Nu tabte vi, og vi må acceptere, at det er stolpe ud for os. Mål bliver annulerede, straffespark vi ikke får, og vi føler, at dommerne er imod os. Alt det er vi nødt til lade ligge og arbejde os igennem. I dag (lørdag mod KFUM, red.) jagter vi dommeren, og jeg kan godt se, hvorfor spillerne gør det, men det hjælper bare ikke noget som helst. Han var ikke flink ved os og dømte stort set ingen hænder i ryggen, og sådan er det. Der er nogle mekanismer, vi ikke kan styre. Der er kun en vej, og det er at holde fokus på¨det, det drejer sig om og agere ud fra det, siger træneren.

- Vi skal være skarpere, og der bliver ikke givet ved dørene her - og brokker man sig til en dommer, der har ambitioner og har en bedømmer på, så får du ham ikke med dig, men imod dig. Vi har vænnet os til tempoet, men vi er et ungt hold, og vi skal lære - også at blive kloge nok.

I AB Tårnby er der ikke meget at skyde med, så store ændringer i truppen er ikke på vej i vinterpausen.

- Vi er oppe mod hold, der har millioner i budget, og så er der os og få andre. Vi arbejder stenhårdt til at træning på at vende det her og slå hul på bylden, siger træneren.

I næste runde skal bundholdet møde Næstved.