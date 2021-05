Bruninho i HB Køge

- Vi har fået mulighed for at se nærmere på Bruninho, der tidligere har været en profil i HB Køge og i Superligaen. Bruninho har stadig kontakt med folk i klubben, og vi ved hvad han står for og hvilke kvaliteter han bragte da han senest var i dansk fodbold, og vi håber naturligvis at han kan vise, at han stadig har sin evne til at være en kampafgørende spiller. Brasilien har dog været rigtig, rigtig hårdt ramt af covid-19, og fodbolden har i store perioder ligget stille. Det betyder at Bruninho ikke har spillet kampe i flere måneder, så der er helt sikkert noget rust, der skal bankes af. Nu ser vi ham an, og vurderer efterfølgende hvor han er, og så må vi evaluere på, om han kan være et aktiv for os fremadrettet, siger HB Køges direktør Per Rud til HB Køges hjemmeside.