Michael Madsen så sit hold tabe i Roskilde fredag aften. Foto: Kim Rasmussen

Brønshøjs Madsen dybt skuffet efter nederlag

Sport DAGBLADET - 11. september 2020 kl. 23:23 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra 6-0 over AB Tårnby sidste weekend til 0-1 fredag aften i Roskilde mod FC Roskilde.

Op og ned for Brønshøjs 2. divisionshold, og træner Michael Madsen havde ikke meget godt at sige bagefter.

- Det handler ikke om, om det fortjent eller ikke, hvem der vinder, men det var en grim fodboldkamp. Forfærdelig grim! Hvor var glæden over at spille, hvor man prøver noget, og det gælder også Roskilde. De spillede for ikke at tabe, og det er fint.

- Jeg er træt af, at jeg ikke man mærke mit eget hold. Hvad producerer vi i 2. halvleg? R... og nøgler! Hvor var troen på, at vi kunne gøre noget, ændre på noget i kampen. Jeg mærkede det ikke, og det nytter ikke, at vi svinger så meget i niveau i kampene, sukkede træneren.

I blev vel bare knoklet ned?

- Jeg ved ikke, om vi bliver kyst. Monday og Mileta så man ikke i 95 minutter. Dem neutraliserede vi. Så har de to store drøn i forsvaret (Andreas Hermansen og Daniel Segev, red.), og dem får vi slet ikke ud at løbe. Så har de en flok sjællandsseriespillere på siderne, og de gør det pissegodt. De neutraliserer vores backs, og det accepterede vi bare! Det skuffer mig helt vildt. Jeg er p.. irriteret, mega irriteret! sagde Madsen foran et stille omklædningsrum.