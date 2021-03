HB Køge er i dag gæster hos Brøndby i pokalturneringen. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: »Brøndby undervurderer os ikke« Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

»Brøndby undervurderer os ikke«

Sport DAGBLADET - 20. marts 2021 kl. 09:57 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen

I dag spiller HB Køges kvinder den første semifinale i pokalturneringen på udebane mod Brøndby.

Her er alt, der er værd at vide, inden det går løs.

Pokalsemifinale, kvinder

Brøndby-HB Køge

i dag kl. 15.00 Skader hos HB Køge:

Julie Nowak har fået lavet en specialskinne, der kan sikre, at den brækkede næse fra pokalkvartfinalen mod Fortuna Hjørring, bliver siddeden, hvor lægerne satte den tilbage - på sin rette plads. Klar til kamp er også anfører Maria Uhre og midtbanegeneral Lauren Sajewich - sidstnævnte starter dog nok ude for at komme ind til sæsondebut.

HB Køge-cheftræner Peer Lisdorf:

- Jeg tror, at Brøndby er bedre kørende end i efteråret, hvor vi slog dem 5-0, og jeg er i hvert fald 100 procent sikker på, at de er opsat på revanche. Og der bliver i hvert fald ikke noget med, at de måske undervurderer os - de kender os og ved, at vi spiller god fodbold.

- Det passer os fint, at kampen skal spilles på kunstgræs. Det er vi vant til at træne og spille på, og vi får bedre fart i vores spil end på rigtigt græs, som vi prøvede hos Fortuna Hjørring i weekenden og hvor opspringene er mere tilfældige specielt på denne tid af året. Men Brøndby er også vant til kunstgræs og det er hypotetisk at spå om, til hvis fordel det er.

- Vi skal huske på, at den her kamp er kun første halvleg, så selv om vi måske skulle komme bagud, så er der ikke noget med at slå op i banen - så skal vi jagte et måske afgørende udebanemål. Men selvfølgelig skal vi overordnet set jagte sejren.

- Med os og Brøndby i den ene semifinale - nummer ét og to i Ligaen - og med Thy/Thisted mod Odense i den anden kan man måske sige, at det er sværere at komme i finalen end at vinde den. Men vi ved jo også alle sammen, at i en finale kan alt ske. Apropos finaler - jeg har vundet fire af dem i træk med Brøndby fra vist 2011-14 og kan faktisk ikke huske, hvornår jeg sidst har tabt en pokalkamp. Sidste år havde Thy finalen (FC Nordsjælland vandt 1-0), og hvis de klarer Odense, så kan jeg da forestille mig, at vi så får lov at arrangere den på Capelli Sport stadion. Det kunne være stort - og forhåbentlig med måske 500 tilskuere. Men vi skal jo altså »lige« slå Brøndby først.

Brøndbys sidste fem kampe

AaB-Brøndby 0-7, Brøndby-Lyon 1-3 (Champions League), Brøndby-AGF 0-1, Lyon-Brøndby 2-0 (CL), ASA Aarhus-Brøndby 0-3 (pokal).

HB Køges sidste fem kampe:

Fortuna Hjørring-HB Køge 2-1, HB Køge-FC Nordsjælland 2-0, HB Køge Hjørring 1-0 (pokal), HB Køge-Thy/Thisted 2-1, Kolding-HB Køge 3-3.

Værd at vide:

* Der spilles ude/hjemme. Anden semifinale spilles søndag den 28. marts kl. 15.00 på Capelli Sport Stadion - tilskuerløst som i dag, hvor Bane 12 lægger kunstgræs til på Brøndbys anlæg.

* Begge hold trådte ind i pokalturneringen i 2. runde. HB Køge lagde ud med at vinde 11-0 hos Fremad Amager, mens Brøndby slog Herlufsholm med 3-0. I 3. runde vandt BIF med 10-1 hos B93, mens HB Køge lidt længere nede af vejen og i Fælledparken slog Østerbro med 4-0. 4. rundekampene står lige herover og var kvartfinaler.