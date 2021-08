Brøndby-spiller: Kedeligt at være sat ud af spillet

En af de spillere, der havde udsigt til at spille den første af to kampe om at komme i gruppespillet i Champions League, er Tobias Børkeeiet.

Den norske midtbanespiller blev testet positiv onsdag i sidste uge og går glip af den første kamp ude mod Salzburg.

Børkeeiet havde spillet samtlige minutter i Superligaens første fire kampe i sæsonen, inden han blev bekræftet smittet.

- Jeg blev testet positiv i en kviktest. Jeg følte mig helt fint tilpas, efter at det skete, men det er kedeligt at blive sat ud af spillet. Specielt når vi skal ud i vigtige kampe om at komme i Champions League.

- Men sådan er det. Jeg kan ikke gøre så meget ved det, siger Børkeeiet ifølge NTB.

Han oplyser også, at han er tilbage i træning onsdag, men at han også misser ligakampen ude mod OB på lørdag. Han kunne heller ikke være med i fredagens nederlag hjemme til FC Nordsjælland.

- Jeg er aktuel til at være med i truppen igen mod Salzburg 25. august. Så jeg kan lige nå at være med i returkampen, men vi får at se, om formen er god, og om jeg bliver valgt til truppen.

- Formen har været fin hele tiden. Jeg begyndte at få lidt ondt i hovedet og en mild forkølelse, samme dag jeg blev smittet og dagen efter, men ellers har jeg været ganske frisk, siger han.

Dagene har været lange, men han har da fået tiden til at gå.

- Heldigvis er fodbolden også begyndt i de store ligaer, så det er blevet til en del fodbold på tv. Derudover er meget af tiden gået med Playstation og serier.

- På det seneste er jeg også begyndt at træne lidt i lejligheden for at holde mig i form, siger Børkeeiet.

Ud over Børkeeiet er midtbanespillerne Josip Radosevic, Christian Cappis og Mathias Greve samt stopperen Sigurd Rosted og reservekeeperen Thomas Mikkelsen ude mod Salzburg grundet corona.

Midtbanespilleren Rezan Corlu er desuden syg og blevet hjemme i Danmark.

Brøndbys kamp mod Salzburg fløjtes i gang tirsdag klokken 21.