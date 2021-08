Brøndby-anfører savner power

Med en let slukøret mine måtte anføreren på Brøndbys kvindeligahold, Nanna Christiansen, se i øjnene, at HB Køge onsdag aften var for skrap en modstander. Hjemmeholdet vandt 2-0 foran 612 tilskuere, men det var ikke så meget det, der generede Nanna Christiansen. Det var mere hendes eget holds mangler på dagen.

- Jeg er skuffet og mest af alt over vores egen præstation. Vi er et nyt hold, der lige skal i gang og det er tidligt på sæsonen, men vi kan godt komme med mere energi, sagde anføreren.

- De får nogle lette mål, og da kommer på 1-0, kommer de på mange omstillingschancer, og der var vi ikke vågne nok. Det er ærgerligt. Vi var ikke selv superskarpe i den anden ende, så det er en lidt bitter fornemmelse jeg står med. Jeg håber, at vi med mere tid sammen bliver bedre, men energien skal være der uanset hvad, og det er der ingen undskyldning for, lød fra fra Nanna Christiansen.

- Jeg håber virkelig, at vi bare brager igennem, og det er HB Køge virkelig gode til. De har energi og power, og der kan vi godt vise lidt mere. Det er ærgerligt, at de skal vinde på den måde.

Gør nederlaget ondt?

- Ikke som sådan, men jeg hader at tabe! Jeg er træt af den måde, vi taber på. Sidste år havde vi det også svært mod HB Køge, og det er trættende at stå med det her nu på den måde. Vi kom heller ikke godt i gang, men kom godt igen.

Der er nye spillere hos Jer og HB Køge - er HB Køge kommet længere end Jer?

- Det er for tidligt at sige allerede nu. Lige nu er de, for de vandt jo.

Ser du et mesterhold hos Jer under opbygning?

- Det håber jeg! Jeg spiller i Brøndby, og jeg spiller kun for guld! Det gør vi i Brøndby, og man får mig aldrig til at sige andet, men jeg er også klar over, at vi mister mange spillere hvert år, og det er hårdt at bygge et nyt hold op hver sæson. Jeg har prøvet det nogle gange nu, og vi har formået at gøre det godt. Men det bliver sværere og sværere, når andre hold byder sig til og gør det godt. Vi forsøger at gå efter guldet og bygger os op til det, sagde Nanna Christiansen.

Lørdag gælder det AaB på udebane for Brøndby-holdet.