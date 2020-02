Thomas Brønd stopper i TMS efter denne sæson. Foto: Thomas Olsen

Brønd stopper i TMS Ringsted

Sport DAGBLADET - 25. februar 2020 kl. 08:55

For tre måneder siden var han fremtidens mand som kvindetræner i TMS Ringsted og med en forlængelse af samarbejdet i to år mere på plads.

I den mellemliggende periode er TMS Ringsteds ledelse så vendt på en tallerken, har fortrudt forlængelsen med ønsket om at ophæve kontrakten, og om fire kampe er det slut for Thomas Brønd.

Ny cheftræner og ansvarlig ned til U15 bliver assistenttræner Per Wulff.

Thomas Brønd overtog TMS-kvinderne i julen 2018, hvor Dennis Jensen netop var blevet fyret grundet svigtende resultater hen over efteråret. Med en række fine resultater lykkedes det til sidst Thomas Brønd at hive TMS i land og sikre en ny sæson i 1. division.

»Vi skylder Thomas Brønd en stor tak for indsatsen i TMS. Thomas overtog ansvaret for holdet kort før jul 2018, hvor holdet lå til direkte nedrykning fra 1. division. Derfra var det opgaven at redde holdet fra nedrykning, og med et fornemt forår lykkedes det til sidst, via kvalifikationskampe mod Lyngby, at sikre forbliven i 1. division.«

»Thomas har også i denne sæson udført et godt stykke arbejde som cheftræner i TMS Ringsted. Med god taktisk forståelse og god mandskabspleje er der høstet et tilfredsstillende antal point, og som det ser ud nu, ligger holdet placeret til ikke at skulle ud og spille for at blive i 1. division. I perioder har holdet været placeret i toppen af tabellen,« skriver TMS Ringsted i en pressemeddelelse.

De fine ord til trods er Thomas Brønd dog ikke den rette mand for TMS netop nu. Profilen skal være en anden.

»Henset til den langsigtede strategi om fokus på udvikling af egne talenter til klubbens dame elitehold, har ledelsen besluttet at overdrage cheftrænerposten til Per Wulff fra den kommende sæson. Per Wulff har mere end 10 års baggrund som træner i TMS Ringsted. Per Wulff vil ligeledes indtræde i rollen som sportslig ansvarlig på pigesiden og sikre brobygningen ned til klubbens ungdomshold og udviklingen af egne talenter,« skriver TMS med den nye kvindeansvarlige, Winni Wollesen som afsender.

Hun har for nylig overtaget det ror efter Jørgen Pedersen.

Thomas Brønd gør altså arbejdet færdigt i TMS, hvorefter halvandets års arbejde med seniorholdet er slut.