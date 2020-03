Matthew Briggs nåede at spille 17 kampe for HB Køge. Nu er det slut. Foto: Anders Kamper

Send til din ven. X Artiklen: Briggs er endegyldigt færdig i HB Køge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Briggs er endegyldigt færdig i HB Køge

Sport DAGBLADET - 03. marts 2020 kl. 12:04 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det har efterhånden ligget i kortene i et par måneder - men nu er det blevet officielt: HB Køge har stoppet samarbejdet med den engelske midterforsvarer Matthew Briggs. Det skriver klubben på sin hjemmeside hbkoge.dk.

Hér kan man læse følgende ganske kortfattede udtalelse fra administrerende direktør Per Rud:

»Vi har i gennem længere tid været i dialog med Briggs, og er nu blevet enige om betingelserne for at ophæve kontrakten«.

At de to parter nu også på papir er gået hver til sit er ingen overraskelse. Allerede tilbage i januar kom det nemlig frem, at Briggs ikke var vendt tilbage til Danmark og Køge efter vinterpausen. Midterforsvareren havde således sygemeldt dig, og til dét sagde Per Rud dengang således:

- Det har åbenbart været hårdt for ham, alt det med kone og børn, og når man er sygemeldt kan vi intet gøre. Han har sagt til os, at han er klar til at komme og spille, men lige nu er han sygemeldt. Han må se at blive rask, og så må vi finde ud af, om han skal komme tilbage og spiller, eller om han ikke skal.

DAGBLADET/sn.dk ville gerne have haft et par uddybende kommentar til Briggs' farvel fra Per Rud, men denne er for tiden i Ghana og er derfor ikke tilgængelig.