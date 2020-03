Emil Bramming stopper i HØJ, hvor han de sidste fire sæsoner har været i Top 3 på den interne topscorerliste. Foto: Claus Birch. Foto: Claus Birch

Bramming stopper i HØJ

Sport DAGBLADET - 26. marts 2020

Seks sæsoner og i omegnen af 150 kampe.

Så længe og så hyppigt har Roskilde-drengen Emil Bramming sprintet op og ned af sidelinjen som venstrefløj hos HØJ, men når indeværende sæson er færdigspillet (måske er den det allerede), vil Bramming også have spillet sin sidste kamp for holdet.

Det fortæller han til DAGBLADET/sn.dk og kalder det i samme ombæring en »ganske udramatisk beslutning«.

- Altså, jeg har spillet næsten hele min seniorkarriere hos HØJ - og det har bestemt også været seks gode år. Men jeg tror bare, at det kort og godt var blevet tid til noget nyt for begge parter. Man kan vel godt kalde det for en lykkelig skilsmisse, siger Emil Bramming og tilføjer grinende, at timingen da »føles lidt ærgerlig, når nu HØJ ser ud til at få så godt et hold næste sæson«.

Men beslutningen er truffet, og den bliver der ikke lavet om på, slår han fast.

Hvad der til gengæld stadig blæser i den coronaramte forårsvind er, hvor fløjlynet så netop skal hen fra og med næste sæson.

Det er ikke nogen stor hemmelighed, at Bramming i en lang årrække - faktisk næsten otte år - har dannet par med den tidligere TMS-fløj Trine Mortensen. Hun har til gengæld de sidste godt otte måneder boet i udkanten af Göteborg, idet hun tørner ud for Sävehof i den svenske dameliga.

Og da Mortensen lige har forlænget med svenskerne i to år, kribler det efterhånden i Emil for igen at komme til at bo sammen med kæresten.

- Tingene er sat lidt i stå lige pt. på grund af corona-situationen, men ellers har jeg været i dialog med to forskellige svenske klubber i nærheden af Göteborg. Det kunne være rigtig fedt i forhold til Trine, for det er da lidt specielt, at vi nu har været sammen i så mange år, og så pludselig ikke længere bor sammen, påpeger han.

Men... Der er til gengæld også ting i moderlandet, der trækker hårdt i den anden retning.

- Jeg er lige blevet tilbudt et job som idrætskonsulent i DGI, og det er lidt af et drømmejob for mig. Både af interesse, men også fordi det kun er 25 timer om ugen og derfor giver mulighed for fortsat at spille håndbold på højt niveau, tilføjer Bramming.

Bliver det sidste løsningen, er der bud efter ham fra »en anden dansk 1. divisionsklub« - men heller ikke hér har samtalerne været konkrete nok til at roskildenseren kan give et klubnavn.

Der er så sandelig blevet lidt at tygge på for Emil Bramming i de kommende par måneder.