Valdemar Schousboe i kampen mod Brønshøj, hvor han hér scorer til 2-0. Foto: Jeppe Lodberg

Bomberen, der kom ind ad bagdøren

Sport DAGBLADET - 16. juni 2021 kl. 11:24 Af Kasper Nørgaard Hansen

Det ville være synd at sige, at FCR-spilleren Valdemar Schousboe har haft meget med sjællandsk fodbold at gøre i dén karriere, som på seriøst plan har varet godt 10 år, hvis man tæller ungdomsårene med.

Ja, faktisk er det nærmeste han i det hele taget har haft at gøre med Sjælland dét, at hans forældre har sommerhus i Skælskør...

Men nu er han til gengæld klar til at rykke de fynske teltpæle op for i stedet at lede efter lejlighed i Roskilde, fortæller han, for han er såmænd faldet pladask for FC Roskilde, som han har været tilknyttet på en korttidsaftale siden marts.

Men nu er selvsamme aftale blevet byttet ud med en 1-års-kontrakt med de lyseblå-hvide, og det er den ikke mindst på baggrund af en - især på det personlige plan - fremragende afslutning på den netop overståede sæson i 2. division.

For godt lykkedes det lige netop ikke for FCR at komme i den top 6, der ville have givet fornyet licens til 2. division, men den del kan Schousboe ikke ærgre sig meget over. For i sæsonens sidste fem kampe scorede han nemlig hele fire mål - OG havde derudover lige så mange assists.

Spørger man ham selv, er han selvfølgelig glad for dét, men tænker ellers mest bare på, at det har været fedt at blive skadesfri.

- Altså jeg havde faktisk stort set ikke rørt en bold i et halvt år, da jeg kom til klubben, så jeg kom måske lidt for hurtigt i gang med næsten fuld tid i de to første kampe. Og det betød så en overbelastningsskade i baglåret.

- Det tog så desværre nogle uger at komme sig over, men ja, siden da er det gået meget godt. Men først og fremmest tænker jeg på, at det er gået fremad for holdet, siger Valdemar med både fynsk beskedenhed og dialekt i stemmen.

Schousboe har spillet hele sin ungdomstid i B1913, inden det så i seniorårene - dem har han haft fem år af nu - er blevet til en noget mere omskiftelig tilværelse. Hér har angriberen nemlig både været forbi de lavere engelske rækker og færøsk fodbold i form af Sandoy, hvor han imidlertid brækkede foden i "coronasæsonen" og derefter ikke blev forlænget.

På Færøerne viste han dog med hele 11 mål i 11 kampe, at målnæsen intet fejler, og at han bør kunne blive et stort aktiv hos roskildenserne i den kommende sæson.

Vejen ind i FCR var til gengæld lige så alternativ, som angriberen er høj og fysisk stærk.

- Jeg spiller meget indendørs fodbold, og der kender jeg nogen i Odense, som spiller på ét af de bedste indendørshold i Danmark, og de har tidligere spillet sammen med Michael Jørgensen.

- Og de sagde så, at jeg skulle prøve at tage kontakt til Michael, fordi de tænkte det ville være godt for mig.

Så du solgte dig selv til en træner, som ikke anede hvem du var, via et telefonopkald?

- Hehe, ja noget i den stil. Jeg ringede og sagde, at jeg gerne ville komme og vise mig frem, hvis dét var noget. Og det fik jeg så lov til, selv om jeg kom fra scratch. Han skulle lige have solgt idéen - men derfra har han været åben, konkluderer Valdemar Schousboe.

Eller det vil sige, det gør han faktisk ikke helt. Han vil nemlig gerne lige tilføje en enkelt sætning til Michael Jørgensen og dennes mantra om "det hele menneske" før fodboldspilleren.

- Jeg er fuldstændig solgt på hans idéer. De giver rigtig meget mening, hvis man køber ind på præmissen og selv forstår at tænke helhedsorienteret, siger Schousboe.