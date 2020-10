Bo Tue Knudsen er stoppet i Fremad Amager. Arkivfoto

Bo Tue stoppet i Fr. Amager

Sport DAGBLADET - 03. oktober 2020 kl. 10:59 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen

Efter i næsten 10 år at have med fodbold at gøre i de fleste af døgnets lyse timer er den tidligere ejer af FC Roskilde, Bo Tue Knudsen, nu ude af den verden.

I marts 2019 overlod han aktierne i FC Roskilde til Carsten Salomonson, og to måneder efter blev Bo Tue så ansat som kommerciel direktør i Fremad Amager Elite, der var ved at skyde en stor satsning i gang.

Titlen som kommerciel direktør førte siden med sig, at Bo Tue blev bestyrelsesformand i Fremad for et år siden under den nye ejer, Jerome Solamito.

Men nu er det slut for Bo Tue Knudsen i klubben.

I starten af august trådte han ud af bestyrelsen, og midt denne uge havde han sidste arbejdsdag i klubben, og også Bo Tue fik sin sidste løn for sent...

- Det er meget udramatisk. Overførsler fra udlandet tager bare længere tid, siger Bo Tue om den del.

Nu er han ude af fodboldverdenen, så hvad nu?

- Jeg vil nogle andre ting. Nu er der bygget op Fremad, og det var det jeg skulle med sponsorater og forkamps-arrangementer og alt det. Nu er det på tide at gøre noget andet, siger Bo Tue.

Han er ved at opkøbe og købe sig ind i virksomheder, som han oprindelig gjorde, da han trådte ind i FC Roskilde.

- Da jeg gik ind i Roskilde, havde jeg ni virksomheder, og nu har jeg to og der skal bygges et par mere op. Om jeg igen kommer ind i fodbold, ved jeg ikke. Da jeg trådte ind i FC Roskilde, var det jo ikke planen, at jeg skulle ende med at lægge så mange penge i klubben. Nu er det videre, siger Bo Tue.

Går du ind i bestemte brancher?

- Nej, men hvis nogen har en god idé og brænder for det, så kan jeg støtte op og måske gå med, siger Fremad Amagers nu tidligere kommercielle direktør og bestyrelsesformand - og FC Roskildes tidligere ejer.