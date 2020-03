Mia Blichfeldt må - som så mange andre - nøjes med selvtræning i disse dage. Foto: Anders Kamper

Send til din ven. X Artiklen: Blichfeldt må nøjes med kondicyklen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Blichfeldt må nøjes med kondicyklen

Sport DAGBLADET - 20. marts 2020 kl. 12:50 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For godt et halvt år siden var den 22-årige Solrød-pige Mia Blichfeldt et mulehår fra at spille sig i VM-semifinalen i Basel, men den 12.-seedede Solrød Strand-spiller måtte efter tre opslidende sæt strække ketsjer til den fjerdeseedede kineser Yu Fei Chen.

Et par dage efter blussede store smerter i hendes hæle op - smerter, som hun for alvor mærkede til, da hun i juni samme år vandt European Games, og som viste sig at stamme fra hælsporer og en hævet svang-sene.

En skade, der har betydet, at resultaterne for Danmarks bedste damesingle har været svingende, og at hun er røget fra pladserne lige uden for Top 10 på verdensranglisten til nu nummer 18 - 16 pladser bedre end Line Kjærsfeldt som næstbedste dansker.

Men op til sidste uges All England følte hun sig klar - og selv om det blev til et førsterunde-nederlag til ranglistens nummer 12, thailænderen Ongbamrungphan, tog Blichfeldt glad hjem fra Birmingham.

- Selvfølgelig er jeg skuffet over nederlaget, men det var rigtig godt at være tilbage på banen og rigtig dejligt at være afsted med de andre spillere igen. Og jeg er utroligt glad for, at jeg ikke havde ondt i fødderne hverken op til All England og efterfølgende. Og hælsporerne er heldigvis helt væk, siger Mia Blichfeldt - og sådan vælger hun generelt at anskue tingene:

Fra den positive side.

Også den igangværende og absolut ufrivillige pause fra forbundstræningen, hun og de øvrige landsholdsspillere blev sendt på tirsdag aften per telefon efter det foreløbig sidste pressemøde "med Søren og Mette" omkring corona-smitten og forbud mod at forsamles mere end ti mennesker.

- Det er da en lidt træls situation, at når jeg endelig kan og må træne på fuld skrue, så må jeg ikke træne alligevel. Men jeg må bare huske på, at det er det samme for alle de andre også. Det er da mega-ærgerligt med aflysning af alle turneringer efter All England, for jeg ville mega-gerne have spillet i Schweiz (Swiss Open i denne uge) og afsted til Indien og Malaysia, siger Blichfeldt om Super 500 hhv Super 750-turneringerne senere i marts.

- Det er et totalt set-back, og jeg synes jo nok, at jeg har haft for mange bump allerede i det sidste halve år på grund af fødderne. Men jeg vælger at se sådan på det, at pausen nok er rigtig god for mine fødder, så de helt sikkert er helt i orden, når vi må starte op igen.

Hvornår det bliver, ved Mia Blichfeldt naturligvis lige så lidt om, som nogen, men hun regner ret sikkert med, at EM i Ukraine midt i april bliver aflyst, så Uber (og Thomas) Cup-finalerne i Aarhus fra den 16. maj og en god uge frem er umiddelbart næste mål, for i hvert fald foreløbig er de ikke pillet af plakaten.

- Så er jeg ret sikker på, at vi har en Asien-tur i juni, og jeg håber så meget, at de holder fast i OL. Det vil være rigtigt ærgerligt, hvis det bliver aflyst også, for det er jo ikke noget, der er så tit, og det er en drøm, jeg har haft i rigtigt mange år at komme med til, siger Mia Blichfeldt og har ingen anelse om, hvor meget føling med fjerbolden, hun når at miste.

- Men det er mere det, at ens krop er vant til bevægelserne i kamp, der bliver et problem, tror jeg. Jeg har også en ret besværlig ryg, så min træner bliver nødt til at skrue noget træning sammen, så jeg får de her stød i ryggen. Det nemmeste for at holde mig i form ville være at smutte i et par løbesko - men det må jeg ikke på grund af hælene. Så jeg har været ude og finde en spinningcykel, som jeg så må sidde og trampe i, siger Mia Blichfeldt og krydser fingre for - midt i snakken om hendes internationale gøren og laden - at Final 4 i kampen om det danske holdmesterskab kan blive afholdt den 4.-5. juni, nu det ikke kunne blive i april måned som først planlagt.

- Det vil betyde så meget. Så kan klubben virkelig give den hele armen og vise, hvad den står for. Sikken en fest, det kan blive, siger Solrød Strand-spilleren med semifinale mod naboerne fra Greve først på programmet. Hvis og hvis.