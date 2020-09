Billeder: Vildt point til Køge i premiere

De jublede næsten, som havde de netop vundet, men det havde Køges håndboldherrer i 2. division ikke. De var dog nede i premieren ude mod FIF lørdag eftermiddag med 20-22 med et minut og 20 sekunder igen, og alt håb var næsten ude. Det var det bare ikke, for Lars Nedergaards mænd fik reduceret ved Jeppe Andersen, da haluret stod på 59.10, 22-21.

Præcis 28 sekunder efter hamrede FIF på stolpen med et brag. Riposten gik lige op ad banen, hvor Johan Reventlow Petersen greb kuglen, og han afleverede straks til sprintende Timmi Andresen, der scorede for anden gang i afslutningen og altså blev sit holds store helt.

15-11 og 16-13 lignede afgørelser på kampen, men det nysammensatte Køge-hold sprællede med en enorm vilje og tro på det mod det lige så nye FIF-hold, og der var såmænd råd til to brændte straffekast for Køge, inden FIF gik fra 19-19 til 22-19 med tre minutter igen. Et af de brændte straffekast (ved18-17) kom efter en situation, hvor bolden var over målstregen, hvilket tilskuerne kunne se. Det kunne dommer Kristoffer Vestergaard Nielsen bare ikke, da han stod bag målmanden, der dækkede hans udsyn på stregen.