Billeder: Vild nulløsning

Rent vejrmæssigt mindede det om en brandstorm, og spillerne havde nogenlunde lige så store problemer med at finde fodfæste på græsset, som omkring 100 tilskuere ude bag minestrimlerne langt fra banen havde det med at vrangen indad på paraplyerne.

0-0 endte det, og det var et resultat, som de skadesplagede gæster kunne være glade for - mens værterne kunne glæde sig over at dominere stort og faktisk spille sig frem til en håndfuld af de ret oplagte scoringsmuligheder.