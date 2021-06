Billeder: Vil slutte med guld

Se billedserie Når "de gule Daniel'er" tager til Sverige, skal "den røde ungdom" tage over. Foto: Jeppe Lodberg

04. juni 2021 Af Jeppe Lodberg

Både cheftæner Martin Lytje og Sveriges-farende Jesper Roland, Daniel Mac Cabe og Daniel Nygaard vil slutte af med DM-guld med Benløse, der søndag møder Frederikhavn i finalen i Helsingør.

- Al historik siger mig, at det bliver en tæt og spændende finale. Specielt måske i denne her sæson, hvor vores to indbyrdes kampe er endt helt ens. Det bliver dem, der bedst rammer dagen - og vi knokler jo på, alt det vi kan for at sandsynliggøre, at det er os, der trækker det længste strå. Vi vil have de guldmedaljer, vi ikke fik sidste år.

Siger Martin Lytje efter onsdag aftens træning forud for Benløse Floorballs DM-finalekamp søndag mod Frederikshavn. En gentagelse af den senest spillede finale - den i Esbjerg i 2019, da sæsonen blev aflyst efter grundspillet for et år siden grundet corona.

For to år siden vandt Benløse finalen med 2-1 og fik dermed revanche fra året før, og Lytjes tropper nåede også at nappe pokal-pokalen i sidste sæson med finalesejr over frederikshavnerne, der til gengæld slog Benløse med 5-4 i Ringsted i årets mellemspil.

Hvorpå Benløse så vandt med selvsamme cifre for lige knap en måned siden.

- 90 procent af finalen vil være helt lige, så det er den afgørende redning eller den afgørende kølighed til at lægge bolden i mål, der afgør vores kampe. Og i en finale plejer det at være endnu tættere, siger Martin Lytje og plæderer for, at de to mandskaber med de to meget forskellige spillestile overordnet set er så lige, at begge hold under en kamp med rette kan føle, at den har de da fuldstændigt styr på.

- De spiller jo ud fra en hård defensiv, hvor de lever meget på deres omstillinger og på at være skarpe på standardsituationer - hvor vi mere skal spille os til vores mål. Så vi kan sagtens føle, at vi har da bolden hele tiden og spiller rundt om dem og har styr på dem, mens de er godt tilfredse med at stå dernede og være klar til at slå kontra, siger Lytje, hvis tropper sluttede toer efter årets mellemspil - med samme pointantal som Frederikshavn, som dog havde en væsentlig bedre målscore, 91-26 kontra 70-32.

- Sådan er det. Når de er klart bedre end deres modstanderne, så vinder de meget stort. De er et hold med mange afslutninger. Når vi er klart bedre, så vinder vi knap så stort, fordi vi spiller mere rundt. Målscoren har været vores svage side i de seneste år, hvis man kan sige, at vi har haft en svag side, siger Martin Lytje og finder rigelig med trøst i, at det trods alt handler om »bare« at vinde.

Han lægger derfor heller ikke meget i, at mens hans egne tropper i semifinalerne vandt med 8-4 og 9-7 over Vanløse, så uddelte Frederikshavn bøllebank til Strandby Elling med først 10-2 og så 20-2.

- De kan have fået stor selvtillid ud af det. Men det kan lige så godt være, at det er til vores fordel, at vi skulle kæmpe mere for vores sejre, selv om vi ikke var ved at sætte dem over styr. Vi skulle trods alt op i et gear, som de ikke behøvede i deres, siger Martin Lytje, der efter finalen overlader cheftrænerkasketten til sin nuværende assistent, David de Fries.

Trænger til pause - Jeg trænger til en pause i Liga-regi. Tid til at finde ny inspiration og tid til at puste ud. Uanset om vi vinder det guld, vi håber på, eller sølv, så har det været fantastisk at være i Benløse, siger Martin Lytje, der har lovet at blive i klubben »på et eller plan« - men ikke noget noget, der involverer weekenderne.

- Jeg har også et almindeligt job og en familie, der skal passes, og det er et godt tidspunkt nu, hvor også de tre tager til Sverige, selv om min beslutning altså lå noget før deres. Det er en ny rejse, Benløse skal på, og det bliver en fornøjelse at følge David tage de næste skridt med de næste, der skal tage over og som er der, siger Lytje, der civilt er salgschef i en IT-virksomhed og indenfor floorball'en tillige er damelandstræner i hvert fald frem til efterårets VM.

Slutter med guld Og Lytje skal nok få endnu en guldmedalje at stoppe på, spørger man de tre store profiler, som slutter sig til pt. langtidsskadede Mathias Glass i Benløses svenske samarbejdsklub Höllviken - kaptajn Jesper Roland, samt backerne Daniel Mac Cabe og Daniel Nygaard.

- Jeg vil da selvføglelig slutte af med guld, og jeg mener også, at vi er ved at være erfarne nok til at finde det spændingsniveau, der skal til for at vinde sådan en finale, siger Jesper Roland.

- Vi kender Frederikshavn, og de kender os, og det er ikke overraskende, at det er dem, vi skal møde. Vi har vel faktisk brugt de sidste rigtigt mange uger på at forberede os på lige den kamp, for - ikke for at lyde toparrogant overfor de andre hold - så var det forventeligt, at det ville blive os to i finalen. Og vi vinder.

Lyder det fra Roland og Daniel Nygaard er enig:

- Selvfølgelig napper vi dem, men det er en fifty-fifty kamp. Jeg kender store dele af deres trup, da jeg jo spillede deroppe, inden jeg kom hertil for tre-fire år siden, og jeg vil slutte af med guld for den her klub, der har betydet rigtigt meget for mig og hvor jeg har mødt så mange fantastiske folk.

- Det pudsige er, føler jeg, at vi var bedre end dem, da vi spillede mod dem hjemme - og tabte - mens vi nok ikke var det bedste hold, da vi vandt i Frederikshavn. Så der er lagt op til en stor, spændende finale, siger Daniel Nygaard.

Og Daniel Mac Cabe er endnu mere klar i spyttet:

- Vi skal stå tilbage med guldet - ellers har sæsonen været en fiasko. Vi tager »one last dance«, for jeg vil slutte ordentlig af og sige tak for alt - i hvert fald foreløbig, siger Daniel Mac Cabe, der tog til Sverige umiddelbart efter, at Benløse vandt sit første DM-guld tilbage i 2017 og nåede hjem til også at fejre triumfen i 2019.

Her billeder fra onsdagens træning. Foto: Jeppe Lodberg