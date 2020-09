Billeder: Vanløse-Benløse 6-14

Torsdag aften vandt Benløses forsvarende floorballmestre (fra 2019) 9-5 hjemme i sæsonpremieren over Hvidovre.

Søndag eftermiddag gik det løs ude mod Vanløse i en tom hal med kun spillere i hallen, et par officials og et par klubfolk, mens der blev sendt nysgerrige blikke ind ad vinduet fra nysgerrige udenfor.

I går havde Benløse bedre fat, og fra 3-4 trak Martin Lythjes mandskab fra mod Vanløse, der nu er under ledelse af den tidligere Benløse-spiller Johan Selander. Han spiller selv med og gør det fint selv om farten ikke er den højeste i benene, men det er klogskaben og overblikket i hovedet, og den slags har et ungt hold brug for.